С начала года в 1,7 млн. подмосковных квартир проверили газовое оборудование

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Специалисты газовой службы с начала года провели техобслуживание газового оборудования в 1,7 млн квартирах жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время профилактических мероприятий в многоквартирных домах региона заменили более 13 тыс. газовых плит, а также 1,5 тыс. газовых проточных водонагревателей. Помимо этого, обеспечен контроль за восстановлением подачи газа в 78 тыс. квартир, отключённых от газоснабжения из-за негерметичности газопроводов, неисправности оборудования или нарушения воздухообмена в помещении», – отметили в ведомстве.
При содействии инспекторского состава министерства обеспечен доступ в 103 тыс. квартир для планового техобслуживания оборудования. Жителям направили 2,3 тыс. писем-требований о недопустимости нарушения правил пользования газом.
Как напомнили в Минчистоты, в Подмосковье продолжается эксперимент по внедрению электронного документооборота, касающегося взаимодействия граждан и газораспределительных организаций. При помощи регионального портала госуслуг собственники жилья уже заключили восемь договоров на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.
Читайте также:
Кольчугинский поднос нашли на сортировочной линии КПО в Егорьевске
Под Каширой во время вывоза отходов спасли двух брошенных щенков
Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
Лора Луганская