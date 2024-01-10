В пяти восточных округах Подмосковья повысили надежность электроснабжения

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики повысили надежность электроснабжения пяти городских округов на востоке Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Специалистами компании «Россети Московский регион» были установлены 13 элегазовых выключателей на шести подстанциях восточного Подмосковья.
Также повышение надежности электроснабжения будет проводиться и в других округах Московской области.
Стоит отметить, что нергетики компании планируют монтаж еще четырех элегазовых выключателей в Егорьевске и Луховицах.
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«Пять коммутационных аппаратов появились на подстанции 220 кВ «Восточная», располагающейся в Реутове, три выключателя — на подстанции 110 кВ «Дятлово» в городском округе Зарайск. Еще два элегазовых выключателя установлены на подстанции 110 кВ «Бережки» в Егорьевске и по одному — на подстанциях 110 кВ «Купавна» Богородского городского округа, «Митяево» и «Бакунино» в городском округе Коломна», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что нергетики компании планируют монтаж еще четырех элегазовых выключателей в Егорьевске и Луховицах.
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Мира Полтева