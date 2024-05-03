Подмосковные энергетики подготовились к сезону гроз

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Мероприятия по обеспечению надёжного снабжения потребителей электроэнергией в наступающий грозовой сезон провели специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Энергетики проверили средства защиты от перенапряжения оборудования трансформаторных подстанций, наличие заземления грозозащитных тросов и целостность заземляющих проводников опор ЛЭП, коммуникаций, различных сооружений и зданий», — говорится в сообщении.Сотрудники энергетической компании также почистили изоляторы ЛЭП и распределителей в местах повышенного уровня загрязнения атмосферы — радом с шоссе и промышленными предприятиями.
Кроме того, были проведены инструктажи по особенностям работы в период гроз.
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Лев Каштанов