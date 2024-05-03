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Подмосковные энергетики подготовились к сезону гроз

03 мая 2024, 14:38
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Мероприятия по обеспечению надёжного снабжения потребителей электроэнергией в наступающий грозовой сезон провели специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Энергетики проверили средства защиты от перенапряжения оборудования трансформаторных подстанций, наличие заземления грозозащитных тросов и целостность заземляющих проводников опор ЛЭП, коммуникаций, различных сооружений и зданий», — говорится в сообщении.
Сотрудники энергетической компании также почистили изоляторы ЛЭП и распределителей в местах повышенного уровня загрязнения атмосферы — радом с шоссе и промышленными предприятиями.



Кроме того, были проведены инструктажи по особенностям работы в период гроз.

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#электричество
#гроза
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку
03 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Рядом с двенадцатиэтажным домом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на Владимирской улице в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде, будет обустроена парковка, для этих целей был выделен участок площадью 0,4 гектара, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В настоящее время на строительстве дома завершаются монолитные работы и обустройство сетей теплоснабжения. Квартиры в новостройке получат 634 человека из аварийных домов. Земельный участок рядом передан для строительства парковки, что сделает условия более комфортными для всех жильцов», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
Завершить строительство дома и обустройство парковки планируется в текущем году.

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#сергиев посад
#строительство
#аварийное жильё
#парковка
#минимущества
#наталья адигамова
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Стало известно, куда ВСУ пытаются заманить российских военных
Военкор Ткач: ВСУ пытаются заманить российские войска в Харьков
03 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Украина всячески пытается заманить ВС РФ в ловушку в Харькове. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.

Но Россия может использовать этот план против Украины, заявил он. По его словам, наступление российских военных в Харьковской и Сумской областях со стороны Белгорода может принести успех. Он отметил, что поможет в этом применение фугасных авиабомб (ФАБ) и управляемых планирующих авиабомб, которые применяются и на других направлениях.

«Если будет оказываться давление, противнику придется перебрасывать силы, и оборона ВСУ будет рваться в других местах», — считает военкор.

По его мнению, в лоб атаковать Харьков нет смысла, так как ВСУ сейчас возводят там укрепления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#оборона
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#всу
#николаев
#Харьков
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Астролог Шалева раскрыла опасность ретроградного Плутона
Астролог Шалева рекомендовала избегать ссор
03 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/dottedhippo

Астролог Ирина Шалева рекомендовала в период ретроградного Плутона избегать ссор и конфликтов, поскольку в противном случае они могут затянуться.
Шалева уточнила, что период ретроградного Плутона продлится до 12 октября.

«Ретро-Плутон запустит череду трансформаций и перемен, глубоких личностных изменений, которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся. <…> период стоит рассматривать как возможность для обновления, духовного и материального роста. <…> Ссориться сейчас не рекомендуется, так как начатые в этот период конфликты могут в итоге сильно затянуться», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Шалева.

Она посоветовала в это время заняться самоанализом и вычеркнуть из жизни старое и ненужное.

А Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщила о вспышке на Солнце высшего балла X. Как передают argumenti.ru, это спровоцировало выбросы солнечной плазмы в космос, и если частички полетят в сторону Земли, то нашу планету будет ожидать магнитная буря.

Ранее физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявлял об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.

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#космос
#солнце
#знаки
#астрология
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Жителей Серебряных Прудов предупредили об ответственности за нарушение противопожарных правил
03 мая 2024, 14:56

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды

Сотрудники полиции вместе с представителями МЧС провели в Серебряных Прудах профилактические беседы о противопожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Полицейские и спасатели напомнили жителям о том, что пожары возникают, как правило, из-за неосторожного обращения с огнём. Гражданам рассказали о недопустимости разведения открытого огня и пала сухой травы вблизи строений и в лесной зоне. Им также раздали памятки с телефонами экстренных служб», – говорится в сообщении.
Ранее жителей Московской области предупредили, что за неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

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#серебряные пруды
#полиция
#мчс
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#подмосковье
#московская область
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В Красногорске вручили жилищные сертификаты трём детям-сиротам
03 мая 2024, 14:51

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Сертификаты на приобретение жилья вручила трём детям-сиротам от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова его первый заместитель Наталья Тимошина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня у нас радостное событие, потому что очень важно оказывать внимание подрастающему поколению, особенно тем, кто остался без родителей», — сказала Наталья Тимошина.
Она добавила, что программа по обеспечению детей-сирот жильём при помощи сертификатов на покупку недвижимости успешно реализуется в округе уже второй год.

Сегодня сертификаты получили ученица 11 класса Анастасия Ращектаева и студенты колледжей Алиса Кофанова и Алексей Морщинов.

Всего на территории округа в настоящее время насчитывается более 600 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учёте в органах опеки.

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#красногорск
#сертификат
#дети-сироты
#жильё
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Автобусы в Подмосковье на Пасху будут ходить до 3 часов ночи
03 мая 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минтранса МО

4-5 мая, в дни празднования Пасхи, в Московской области изменятся некоторые маршрута общественного транспорта. 69 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до областных храмов и церквей, будут работать до 3 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для комфорта жителей и гостей региона мы продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей. В этом году автобусы, следующие по 69 маршрутам, будут работать в ночь на воскресенье до 3:00. При этом для безопасности наших пассажиров приняты все необходимые меры», – заверил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что 5 мая ЦППК назначит дополнительные остановки на четырёх железнодорожных направлениях. На Павелецком ряд пригородных поездов будет дополнительно останавливаться на платформах Чертаново, Калинина и Булатниково; на Киевском направлении – на платформе Алабино; на Белорусском – на платформах Здравница, Отрадное и Часцовская; на Рижском – на платформах Троицкая и Миитовская.

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#минтранс мо
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#цппк
#московская область
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В Москве прогнозируется минусовая температура в выходные
03 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в выходные в столице будет холодная, пасмурная и дождливая погода.
В частности, по его словам, в субботу температура воздуха в Москве опустится до отрицательных показателей.

«В ночь на субботу в условиях малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания в столице ударят слабые заморозки — до 0…-2 °С, которые в последний раз наблюдались почти месяц назад», — отметил в беседе с RT Тишковец.

В воскресенье ожидается дождь.

До этого россиянам напомнили, что завтра, 4 мая в народном календаре отмечается Проклов день, когда верующие вспоминают священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется посещать кладбища, купаться в водоемах, ссориться, а также спать на красном постельном белье. Издревле в этот день люди устраивали гуляния.

Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о главных традициях Пасхи.

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#прогноз
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Покровский парк в Хотькове окрыли после обработки от клещей
03 мая 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Акарицидную обработку провели в парке Покровский в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, в настоящее время общественная территория вновь открыта для посетителей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Обработка от клещей проводится путём распыления специального средства на траву, кустарники и деревья. На время дезинсекции доступ посетителей в парк ограничивается», — отмечается в сообщении.
Акарицидную обработку в парке проводили в первой половине дня. За сутки до проведения работ предупреждение о предстоящей обработке было опубликовано в чате общественного совета округа. На обработанных территориях были установлены информационные таблички.

Ранее сообщалось, что защиты от клещей, которую даёт такая обработка, хватает приблизительно на полтора месяца. После этого обработка будет повторена.

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#парк
#клещи
#министерство благоустройства мо
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В ХМАО возмутились состоянием могилы мальчика, на лечение которого собрали 20 млн рублей
03 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/dragana991

В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры возмутились состоянием могилы 17-летнего Антона Кульша, на лечение которого собрали более двадцати миллионов рублей. Об этом информирует издание NEFT.
В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть облезлый крест на могиле подростка и разбросанные искусственные цветы. Рядом похоронена бабушка Антона, ее могила находится в нормальном состоянии.

Соседка семьи Кульш, которая записала этот видеоролик, утверждает, что мать ребенка растратила деньги, которые были собраны на его лечение. При этом волонтеры, увидев фотографии и ролик, сообщили, что собирали на благоустройство захоронения отдельную сумму.

Отмечается, что у подростка было злокачественное заболевание крови и костного мозга. Медики не смогли спасти мальчика, в 2020 году его похоронили. По информации источника, незадолго до этого родные Антона переехали в поселок Опытный под Минском, где купили коттедж, предположительная стоимость которого составляет тринадцать миллионов рублей.

Мать подростка заявила, что перечислила собранные средства на лечение другим детям, а жилье в Белоруссии купила на деньги от продажи дома своего отца. Она также отрицает, что на благоустройство могилы собиралась отдельная сумма.

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