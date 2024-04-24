В Подмосковье с начала года построили и реконструировали более 30 электроподстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 30 трансформаторных подстанций построила и реконструировала с начала года компания «Мособлэнерго» на территории Подмосковья, работы проводятся в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«С января текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» ввели 5,6 МВА трансформаторной мощности. В частности, уже построены и реконструированы 34 трансформаторные подстанции», — говорится в сообщении.Всего до конца текущего года «Мособлэнерго» планирует ввести на территории Московской области 11,5 МВА трансформаторной мощности.
В министерстве отметили, что программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется в Московской области уже четвёртый год. За это время качество снабжения электричеством выросло в среднем на 20%. Наибольшее внимание при реализации программы уделяется районам, откуда поступает больше сообщений от жителей о проблемах с электричеством.
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Лев Каштанов