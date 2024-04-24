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В Подмосковье с начала года построили и реконструировали более 30 электроподстанций

24 апреля 2024, 12:06
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Более 30 трансформаторных подстанций построила и реконструировала с начала года компания «Мособлэнерго» на территории Подмосковья, работы проводятся в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«С января текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» ввели 5,6 МВА трансформаторной мощности. В частности, уже построены и реконструированы 34 трансформаторные подстанции», — говорится в сообщении.
Всего до конца текущего года «Мособлэнерго» планирует ввести на территории Московской области 11,5 МВА трансформаторной мощности.



В министерстве отметили, что программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется в Московской области уже четвёртый год. За это время качество снабжения электричеством выросло в среднем на 20%. Наибольшее внимание при реализации программы уделяется районам, откуда поступает больше сообщений от жителей о проблемах с электричеством.

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#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка
24 апреля 2024, 12:32

Фото: iStock/vladans

Генпрокуратура РФ добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда.

Краснов отметил, что главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья, а также ликвидация его последствий.

«В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал генпрокурор.

Он заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети. При помощи нее специалисты прогнозируют паводок. При проверке в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов. Краснов отметил, что средства измерения расхода воды не использовались.

Отмечается, что он еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения. Однако принятые меры оказались неэффективными. Он добавил, что пострадали десятки тысяч людей, а их имуществу нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить.

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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Около 150 тыс электронных удостоверений получили подмосковные многодетные семьи
24 апреля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Порядка 150 тысяч электронных удостоверений получили многодетные семьи Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С начала года заявления на электронные удостоверения многодетных семей было подано свыше трех тысяч заявлений.

«В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне и оно всегда под рукой. Электронные удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещение музеев, парков и выставок», – поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что подать заявление на получение такого удостоверения можно на региональном портале госуслуг.

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В Turkish Airlines объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику
SHOT: Turkish Airlines не хотят оплачивать россиянам билеты в случае депортации
24 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/skyNext

Turkish Airlines сформировали официальный ответ российским ведомствам, почему не пускают россиян в Мексику и разворачивают их в Стамбуле. Представители авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С начала 2024 года Мексика по просьбе США ужесточила пограничный контроль. В настоящее время к борьбе с незаконной миграцией в Штаты подключили и основных перевозчиков, в том числе и Turkish Airlines. Авиакомпаниям выдали рекомендации по отказу потенциальным нелегалам.

Turkish Airlines оправдывают свое поведение тем, что в случае депортации в Мексике они обязаны отправить россиян обратно за свой счёт, что крайне невыгодно для авиакомпании. Стоит отметить, что у всех, кого не пускают в самолёт в Стамбуле, имеются оплаченные обратные билеты. Даже при случае депортации авиакомпании нужно будет просто изменить дату.

Примечательно, что туристам не дают возможность пройти паспортный контроль в Мексике. На данный момент ни один россиянин, который лишился нескольких сотен тысяч из-за сорванного отпуска в Мексике, не получил от авиакомпании Turkish Airlines подробных объяснений.

Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».

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В Подмосковье провели техобслуживание свыше 70 мемориалов «Вечный Огонь»
24 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

В Подмосковье проведено техобслуживание более 70 мемориалов «Вечный Огонь» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В преддверии праздников на территории Московской области «Мособлгаз» провели комплексное техническое обслуживание газового оборудования, которые установлено на мемориалах «Вечный Огонь».

«Газовщики провели осмотр трасс газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки. Также газовыми службами выполнено благоустройство прилегающих к мемориалам территорий. <…> Отметим, что во время техобслуживания огонь на гаснет: пламя с мемориала переносят на временную горелку до окончания работ и возвращают обратно», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что во время праздников на мемориалах также будут работать сотрудники аварийных бригад «Мособлгаза».

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В Москве ожидается аномальное потепление
Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до 22 градусов уже в ближайшие дни
24 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/Aerial3

В Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
«Прогнозируется постепенное потепление в столичном регионе в ближайшие дни. Днем 24 апреля температура воздуха поднимется до 13–15 градусов тепла, осадков при этом не ожидается. В четверг, 25 апреля, мы попадем в теплый сектор наступающего циклона», — рассказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в первой половине дня в столице пройдет небольшой дождь. При этом воздух прогреется до 22 градусов.

В пятницу, 26 апреля такая температура сохранится, однако в некоторых районах Москвы пройдёт дождь. В выходные температура составит 16–18 градусов тепла, при этом осадков не ожидается, заключил Шувалов.

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Британец подарил на 104-й День рождения матери стриптиз
104-летняя пенсионерка из Великобритании пригласила стриптизера на день рождения
24 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/Denisfilm

104-летняя жительница Великобритании отметила день рождения в компании стриптизера, чем вызвала недовольство окружающих. Об этом сообщает The Sun.
Пенсионерка, которая проживает в доме престарелых в Лондоне, была в восторге, когда ее пришел поздравить 48-летний стриптизер Гэри Мэлони. Сам исполнитель эротического танца поделился, что пожилая женщина была очень веселой и даже согласилась нанести масло на его тело.

По словам стриптизера, обычно во время танца он поднимает клиенток на руки и подбрасывает их. Однако в случае с пожилой британкой он действовал осторожно.

Мэлони рассказал, что исполнил танец на коленях пенсионерки. Мужской стриптиз стал подарком для именинницы от ее сына.

Сообщается, что некоторые пользователи сети назвали такую вечеринку «мерзкой и неприличной». Но на защиту 104-летней женщины встали сотрудники дома престарелых.

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Украинцы послали сотрудников польского МФЦ за отказ выдавать им документы
Граждане Украины устроили конфликт в Польше из-за отказа в оформлении документов
24 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/masterSergeant

Граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что украинцы поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан.

На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек в грубой форме высказывают о решении украинских властей.

Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия. По его словам, он заплатил за услугу, после чего ему отказались выдавать документы. При этом заранее его никто не предупредил о действующем запрете.

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Расписание электричек Ярославского направления изменится в мае
24 апреля 2024, 11:49

Фото: iStock/masterSergeant

График движения некоторых электричек Ярославского направления будет изменён в мае и на четыре июньских дня из-за капитального ремонта путей на перегоне между станциями Коромыслово и Козьмодемьянск на Северной железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить 2-3, 6-7, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30-31 мая и 3-4, 6-7 июня. В этот период у некоторых пригородных поездов будет меняться время отправления и прибытия, возможно изменение количества остановок. Кроме того, ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, а некоторые составы, курсирующие между Москвой и станциями Сергиев Посад, Александров, Мытищи, Пушкино и Болшево, временно отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании на время работ и заблаговременно уточнять время отправления той или иной электрички. Актуальный график движения размещается на вокзалах и станциях, кроме того, его можно проверить онлайн — через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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«Штраф и до 15 лет тюрьмы»: что грозит задержанному замминистра обороны Иванову
Юрист Русяев: задержанному замминистра обороны Иванову грозят 15 лет и штраф
24 апреля 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Задержанному по подозрению в получении взятки замминистра обороны Тимуру Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы и штраф, превышающий сумму полученной взятки в 70 раз. Такое предположение высказал юрист Илья Русяев.
«В соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей) относится к категории особо тяжких преступлений и может повлечь следующие виды основного наказания. Срок от восьми до 15 лет», — рассказал Русяев в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что Иванова обяжут выплатить штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или же сумму, эквивалентную размеру зарплаты за период от трех до пяти лет. Кроме того, может быть назначен штраф в 70 раз превышающий сумму полученной взятки.

Напомним, 24 апреля Иванова и его близкого товарища Сергея Бородина на два месяца. Их подозревают в получении особо крупной взятки.

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