Подмосковные энергетики отправили на переработку более 800 тонн металлолома

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 800 тонн металлического лома отправила на переработку в минувшем году компания «Мособлэнерго», вторсырьё собиралось после демонтажа, ремонтов и реконструкций объектов электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В 2023 году компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн лома чёрных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году», — уточняется в сообщении.Кроме того, за минувший год компания собрала и отправила на переработку 8,3 тонны отслужившего электронного и электрического оборудования. Предприятие, которое принимает электролом, полностью разбирает поступившее оборудование, сортирует его и перерабатывает для дальнейшего использования.
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