В Подмосковье стартовал новый этап программы утилизации электроники

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Новый этап программы «Школа утилизации: электроника» стартовал в Московской области, площадки по даче на вторсырьё электронного лома работают в Орехово-Зуевском округе 12 и 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Программа реализуется уже девятый год. За это время она перешагнула границы Подмосковья, и сегодня электронику правильно утилизируют в 16 регионах страны», — цитируются в сообщении слова главы министерства Тихона Фирсова.В рамках программы на утилизацию бесплатно принимают компьютерную и бытовую технику, включая холодильники и кондиционеры, электроинструменты, персональные гаджеты, аксессуары и запчасти, а также медицинские приборы без пометки «радиация».
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