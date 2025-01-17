Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы на местах крещенских купаний

В связи с проведением Крещенских купаний энергетики Московской области перешли на усиленный режим работы. Сотрудники компании «Мособлэнерго» предпринимают дополнительные меры для обеспечения надёжного электроснабжения мест проведения купаний в регионе, сообщает Министерство энергетики Московской области.

С 18 по 19 января 2025 года диспетчерская и оперативная команды компании будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы быстро реагировать на возможные проблемы с электроснабжением мест крещенских купаний.

Во время мероприятия энергетики сократят количество переключений и плановых работ, за исключением тех, которые необходимы для поддержания стабильности электросети. Подразделения «Мособлэнерго» проверили оснащение сотрудников нужным оборудованием и защитной одеждой, а также готовность спецтехники и транспортных средств к выполнению задач и работу средств связи.







«Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности при значительном понижении температуры, ухудшении погодных условий дополнительно привлекаются 349 бригад и 568 единиц спецтехники, в том числе 142 передвижные дизельные электростанции», — сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В 2025 году в Московской области было оборудовано 197 мест для крещенских купаний. Из них 77 получат надёжное электроснабжение от «Мособлэнерго». Купели в регионе оснащены безопасными подходами к воде, пунктами обогрева и питания.