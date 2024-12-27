В Подмосковье за год доступ к магистральному газу получили 43 тысячи жителей

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Домохозяйства около 43 тысяч жителей Московской области подключили к магистральной системе газоснабжения специалисты компании «Мособлгаз» в 2024 году, для этого они построили свыше 600 километров новых газопроводов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Президентский проект социальной газификации создан, в том числе, чтобы сделать газ доступным для социально уязвимых категорий граждан. Московская область стала первым в стране регионом, где по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва начала действовать дополнительная мера поддержки», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Отмечается, что дополнительные льготы на газификацию получают в Московской области одиннадцать категорий граждан, включая многодетные семьи. Льгота покрывает строительство газопровода внутри участка, а также газовое оборудование стоимостью не более 80 тысяч рублей.
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Лев Каштанов