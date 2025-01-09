Серьёзных нарушений в работе электросетей Подмосковья в праздничные дни не было

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Значительных перебоев в электроснабжении потребителей Подмосковья в период новогодних праздников не зафиксировано. Оборудование энергосетевых компаний работало штатно, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025-го сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности. На дежурстве находились 657 бригад из 3 тыс. 223 работников. Для оперативного проведения необходимых работ энергетики подготовили 2 тыс. 867 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Перед новогодними каникулами энергетики проверили электросети, дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. Эта подготовка позволила быстро устранить локальные нарушения работы электросетей в период праздников.
«2 января на время восстановительных работ на кабельных линиях в городе Пушкино энергетики организовали подачу электричества по резервной схеме для трёх котельных, больницы, двух насосных станций и части жилого сектора на ул. 50 лет Комсомола, Озёрной, Тургенева и Московском проспекте. Было задействовано четыре передвижные электростанции. Выездные бригады обнаружили повреждения на кабельных линиях и оперативно провели ремонт», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых организаций посёлке Нахабино 3 и 6 января устранили путём оперативных переключений. Причиной отключений также стали повреждения кабельных линий.
Средняя длительность времени восстановительных работ в праздничные дни не превысила 60 минут.
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Лора Луганская