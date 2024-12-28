Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Энергетики Московской области обеспечат надёжное электро- , тепло- и газоснабжение жителей в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025-го организовано круглосуточное дежурство руководителей областного Минэнерго, ресурсоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, а также оперативного персонала.
Для стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье в праздничные дни отменяют все плановые работы и переключения. Для предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения области готовы 657 бригады из 3 223 человек, 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций.
В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов, связанных с подачей электро- , газо- и теплоресурсов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122, доб. 4.
При запахе газа следует звонить по телефону 112.
Помимо этого, сообщить о нарушении электроснабжения можно по круглосуточным телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» – 8 (495) 99-500-99, светлой линии «Россети Московский регион» – 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре – @Electra_rossetiMR_bot.
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Для стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье в праздничные дни отменяют все плановые работы и переключения. Для предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения области готовы 657 бригады из 3 223 человек, 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций.
«Во время подготовки к работе в праздничные дни проведены внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В регионе также усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Проведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, для устранения нештатных ситуаций», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Он добавил, что подмосковные энергетики постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, Гидрометцентром. Проводится постоянный онлайн-мониторинг погоды.
В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов, связанных с подачей электро- , газо- и теплоресурсов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122, доб. 4.
При запахе газа следует звонить по телефону 112.
Помимо этого, сообщить о нарушении электроснабжения можно по круглосуточным телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» – 8 (495) 99-500-99, светлой линии «Россети Московский регион» – 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре – @Electra_rossetiMR_bot.
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Лора Луганская