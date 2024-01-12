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Подмосковные энергетики подготовили к морозным выходным более 300 аварийных бригад

12 января 2024, 20:22
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
«Передвижные электростанции передислоцированы для резервирования и разгрузки самых перегруженных участков электросетей. Непрерывно контролируется работа оборудования подстанций и линий электропередачи. Для этого используются приборов, своевременно определяющие нагрев оборудования для его разгрузки», – рассказали в министерстве.

Там добавили, что приведены готовность 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единиц техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 164 передвижных дизель-генераторных установок готовы обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220, либо написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В Мытищах мужчина занял парковочное место с помощью дивана
12 января 2024, 20:21

Фото: istock / Patryk_Kosmider

Житель подмосковных Мытищ нестандартным образом занял парковочное место. Мужчина притащил туда диван. Об этом сообщает телеграм-канал «Это Москва».

Такой своеобразный метод решения проблем с поиском места для парковки придумал один из жильцов дома, который нахоидтся на улице Борисовка, 16. На видеозаписи, которое сделала местная жительница, видно, как между автомобилями стоит желтый диван.

«Как у нас оригинально занимают парковочное место! Удобненько, приехал — место занято», — прокомментировала увиденное девушка.
В шутку она также предложила установить телевизор и посадить охранника для парковочного места.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Более 1500 некоммерческих организаций получат президентскую грантовую поддержку
Президентскую грантовую поддержку получат 1559 НКО
12 января 2024, 20:04

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Участники заседания Координационного комитета приняли решения о финансировании некоммерческих организаций Фондом президентских грантов. Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отмечается, что всего на финансирование НКО выделено 10 миллиардов рублей. Из них 4,4 миллиарда получат победи первого конкурса, итоги которого были подведены в ходе заседания. Ещё два миллиарда направят в регионы в порядке софинансирования их собственных конкурсов. А оставшуюся сумму распределят на втором конкурсе Фонда президентских грантов, который начнётся 1 февраля.

Победителями первого конкурса стали 1559 некоммерческих организаций. Им будет выделено 4,4 миллиарда рублей, которые можно будет потратить на реализацию проектов.

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#проекты
#президент
#россия
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В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику
12 января 2024, 19:59

Фото и видео: Галина Добрынина

В подольском микрорайоне Климовск на Октябрьской площади установили мобильный ветеринарный пункт для хозяев животных, которые остались без отопления из-за аварии в котельной. Там можно получить консультации, сделать прививки или попросить направление в стационарную государственную ветклинику для взятия анализов и хирургических манипуляций.
«Машина компактная, но в ней есть все медикаменты для помощи животным. Работаем третий день, ветеринары сменяют друг друга. Животные редко страдают от обморожения, так как их защищает шерсть, но от переохлаждения могут возникнуть симптомы поражения почек или мочевого пузыря. Это поддаётся корректировке. Мы осматриваем питомцев и назначаем лекарства. Если нужны дополнительное исследование, направляем в стационар в Подольске», – рассказал заведующий ГБУВ МО «ТВУ №5» Подольской участковой ветеринарной лечебницы Вячеслав Юдин.
Он подчеркнул, что мобильный ветеринарный пункт будет работать, пока во все дома не придёт тепло.
«Приходили с собаками и кошками. Делала вакцинацию от вирусных заболеваний, первую прививку. Обращались по поводу дерматита у рыжего кота. Спрашивали, что делать, если чихает щенок, и как его кормить. Один владелец собаки пожаловался, что животное плохо ест, в основном спит. Такое поведение характерно при переохлаждении: животное экономит силы, ищет теплые места в квартире, греется», – отметила ветеринарный врач климовского ветеринарного участка Ольга Крачковская.
4 января авария в частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах микрорайона Климовск в Подольске. Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#животное
#клиника
#ветеринары
#климовск
#отопление
#теплоснабжение
#подольск
#подмосковье
#московская область
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В России трудоустроят 10 тысяч жителей Кении
Кения договорилась с Россией о трудоустройстве 10 тысяч своих граждан
12 января 2024, 19:44

Фото: iStock/shironosov

В Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X.
Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.

Также Мохамед подчеркнул, что аналогичные соглашения Кения подписала с Израилем, где выделят 30 тысяч рабочих мест в сфере сельского хозяйства, Сербией, в которой будут выделены 20 тысяч мест для трудоустройства в строительстве и сфере услуг. Также 2,5 тысячи кенийцев прибудут в Саудовскую Аравию и ещё 250 тысяч – в Германию.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бороться с кадровым голодом в стране можно при помощи пожилых и молодёжи.

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#работа
#россия
#трудоустройство
#африка
#договор
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В Москве мужчину с гипсом на ноге не пустили в самолет
TourDom: мужчину с гипсом на ноге сняли с рейса в аэропорту Внуково
12 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Мужчину с гипсом на ноге решили снять с рейса в столичном аэропорту Внуково, но потом посадили в Шереметьево.
Портал TourDom сообщает, что 20-летний мужчина с сопровождающим должен был вылететь из Москвы в Саратов, где его должны были прооперировать.

Пассажиры зарегистрировались и прошли досмотр, но в посадке россиянину было отказано из-за гипса. Сотрудники популярного лоукостера сказали, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу. О таких деталях предупреждать авиакомпанию заблаговременно.

Пассажиры все-таки смогли улететь в Саратов в этот же день. Они купили билеты на другой самолет этого же лоукостера, вылетавшего из Шереметьево.

Там у представителей авиаперевозчика не было вопросов к мужчине. Мужчину прилетел в Саратов, где его госпитализировали перед операцией.

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#самолет
#аэропорт
#новости
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Пётр Зоров временно возглавил подмосковную Росгвардию
12 января 2024, 19:19

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Полковник полиции Пётр Зоров назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Росгвардии по Московской области. Личному составу подмосковного главка его представил врио командующего Центральным округом войск нацгвардии России генерал-майор Вячеслав Пытков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного силового ведомства.
Ранее подмосковный главк Росгвардии возглавлял генерал-майор полиции Василий Сонин. Недавно указом президента он был назначен начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Обращаясь к личному составу, Герой России Пытков выразил уверенность в дальнейшем развитии территориального органа под руководством Зорова. В свою очередь, генерал-майор полиции Сонин поблагодарил коллектив за работу.

Пётр Михайлович Зоров родился 6 сентября 1968 года в Оренбургской области. В 1997-м окончил Московский юридический институт МВД России. С 1989 года после службы в Вооруженных силах России служил в органах внутренних дел. Полковник полиции Зоров прошёл путь от сотрудника ОМОНа при ГУВД города Москвы до замначальника Главного управления МВД России по Московской области.

Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством II степени», а также наградным оружием.

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#росгвардия
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В России могут разрешить иностранцам с судимостью служить по контракту
В ГД внесли проект о службе по контракту для ранее судимых иностранцев
12 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Andrey Rykov

Тульская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие судимость, могут служить по контракту в ВС РФ. Копия документа представлена в электронной базе ведомства.
24 июня 2023 года граждане России, которые ранее имели судимость, совершили преступление небольшой или средней тяжести или отбыли наказание в виде лишения свободы, получили возможность заключения контракта на службу в ВС РФ.

В Тульской областной Думе указали на то, что в тексте закона отсутствуют уточнения об аналогичных условиях для иностранных граждан. В связи с этим поступило предложение о дополнении текста закона.

Авторы законопроекта убеждены, что внесение изменений позволит расширить возможности комплектования ВС РФ гражданами, которые готовы искупить свою вину и поспособствовать достижению целей спецоперации на Украине.

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#контракт
#военные
#иностранцы
#россия
#госдума
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Брынцалов поздравил сотрудников подмосковной прокуратуры с профессиональным праздником
12 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдуму и прокуратуру Московской области многие годы связывает плодотворное сотрудничество. Об этом заявил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов на торжественном мероприятии в честь Дня работника прокуратуры.
«Представители прокуратуры участвуют в наших заседаниях, делают важные предложения и замечания к проектам законов. Помимо этого, они активно пользуются правом внесения законодательных инициатив, большинство которых становятся законами Московской области», – подчеркнул Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.
Он добавил, что также совместно оказывается и помощь участникам СВО и их близким, а сегодня оперативно решаются коммунальные проблемы.
«Вы детально разбираетесь в ситуации и помогаете ускорить восстановление электро- и теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах. Уверен, что общая работа на благо жителей Подмосковья и дальше будет безусловным приоритетом для нас», – добавил политик.
Брынцалов вручил виновникам торжества награды Мособлдумы. Знака «За службу закону» III степени и Знака «За труды» удостоены 12 пенсионеров и действующих работников прокуратуры.

С поздравительной речью к присутствующим обратился прокурор региона Сергей Забатурин. Он отметил, что в структурных подразделениях органа трудится свыше 1,4 тыс настоящих профессионалов, служащих закону,

День работника прокуратуры отмечают в России 12 января. Надзорный орган начал своё существование более 320 лет назад при Петре I для «уничтожения неправосудия, взяточничества и беззакония».

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#мособлдума
#прокуратура
#игорь брынцалов
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Более 50 человек пришли проститься с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга
В Москве простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга
12 января 2024, 18:29

Фото: iStock/dragana991

В столичном Николо-Архангельском крематории прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. Здесь собралось более 50 человек. Об этом сообщает URA.RU.
«У крематория стояло много машин с мигалками. Пришли военные, курсанты. Всего было около 50 человек», — говорится в сообщении.

На похоронах также присутствовала и адвокат Трифонова Ольга Кезик. Однако от комментариев она отказалась.

Напомним, смерти Трифонова стало известно 3 января. По предварительным данным, он погиб в зоне спецоперации еще в декабре 2023 года. Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ.

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