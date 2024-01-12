Подмосковные энергетики подготовили к морозным выходным более 300 аварийных бригад

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
Там добавили, что приведены готовность 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единиц техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 164 передвижных дизель-генераторных установок готовы обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220, либо написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно по ссылке.
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«Передвижные электростанции передислоцированы для резервирования и разгрузки самых перегруженных участков электросетей. Непрерывно контролируется работа оборудования подстанций и линий электропередачи. Для этого используются приборов, своевременно определяющие нагрев оборудования для его разгрузки», – рассказали в министерстве.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220, либо написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно по ссылке.
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Лора Луганская