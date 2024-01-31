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В Подмосковье «умные» автомобили обнаружили около 12 тыс нарушений содержания территорий

31 января 2024, 18:14
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Почти 12 тысяч нарушений, касающихся поддержания порядка и чистоты, были обнаружены в Московской области при помощи «умных» автомобилей с камерами с начала января, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«В январе автомобили с искусственным интеллектом проехали по территории Подмосковья более 6 тысяч километров. За месяц камеры обнаружили 11 993 замечания», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.
Чаще всего в первый месяц года камеры фиксировали неубранные от снега проезды и пешеходные дорожки: таких нарушений насчитывается более 1,9 тыс. Кроме того, «умные» машины выявили 1952 грязных уличных фонаря и 1308 вандальных надписей-граффити.

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#подмосковье
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В Подмосковье к президентским выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков
31 января 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

На выборах президента России на территории Московской области будет открыто 3 985 избирательных участков. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В числе этих участков будет 3 928 постоянных и 57 – организованных в местах временного пребывания граждан.

Найти свой избирательный участок по адресу места жительства просто. Для этого на портале ЦИК есть специальные цифровые сервисы. Достаточно ввести в строку поиска адрес своего проживания, и система покажет номер соответствующей участковой комиссии, её адрес и телефон.

Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они продлятся с 15 по 17 марта.

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#мособлизбирком
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#московская область
#подмосковье
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Хромушин анонсировал значительные изменения в энергосфере Подмосковья
31 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Власти Московской области разработают новые подходы к повышению надёжности коммунальной инфраструктуры. Об этом объявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
«Предстоит серьёзная трансформация всего энергетического блока по двум направлениям. Это теплоснабжение и электроэнергетика. Мы видим, что износ инфраструктуры по сетям достигает такой стадии, когда требуются принципиально новые меры», – сказал Хромушин на заседании Мособлдумы.
Он пояснил, что сегодня власти региона организуют работу по двум основным направлениям.
«Первое – это формирование краткосрочного плана, который мы должны реализовать в течение предстоящего лета и обеспечить безопасность следующего отопительного сезона. Также сразу формируем трёхлетнюю программу на 2025-2028 годы. Второй блок вопросов: мы приступаем к работе по перестройке системы электроснабжения Московской агломерации», – сказал вице-губернатор.
Мособлдума на внеочередном заседании согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Теперь соответствующие законодательные акты должен подписать губернатор Московской области.

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#московская область
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Жителям Подмосковья объяснили, как найти свой избирательный участок
31 января 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Найти свой избирательный участок на предстоящих выбора президента Российской Федерации можно при помощи специальных цифровых сервисов ЦИК России, об этом рассказали в Мособлизбиркоме.
«На сайте ЦИК РФ можно найти свой избирательный участок по адресу места жительства. Для этого достаточно ввести адрес в строку поиска, и система выдаст номер участковой комиссии, а также её адрес и телефон», — говорится в сообщении.
Жителям Московской области также напомнили, что на территории региона будет открыто 3 тысячи 985 избирательных участков, из них 3 тысячи 928 постоянных и 57 — в местах временного пребывания людей.

Выборы президента России состоятся в марте. Впервые их будут проводить в течение трёх дней — 15, 16 и 17 числа.

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#голосование
#выборы
#мособлизбирком
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Найдено дополнительное финансирование для благоустройства парка в Восходе
31 января 2024, 17:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ЗАТО Восход благоустроят парковую территорию и зону отдыха у пруда, а также обустроят въездную группу. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос обсудили в ходе встречи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава муниципалитета Елена Филатова.
«Я сегодня разговаривал с коллегами о выделении финансирования на въездную группу и благоустройство. Первую часть средств вы получите уже в этом году. Уверен, что жители сразу почувствуют изменения. А завершить благоустройство мы должны в течение двух лет», – сказал глава региона.
Также Филатова доложила Воробьёву о планах провести капремонт школы 1965 года постройки.

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#благоустройство
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В Подмосковье выделили более 64 млн рублей на выплаты юбилярам семейной жизни
31 января 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 64 млн рублей предусмотрено в этом году в бюджете Московской области на выплаты юбилярам семейной жизни, ежегодно такую выплату получают более 12 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Выплату к юбилею совместной жизни в регионе ежегодно получают более 12 тысяч пар, которые живут вместе 50 и более лет. В наступившем году на эту меру поддержки выделено более 64,4 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
Выплаты для тех, чей стаж совместной жизни достиг 50 лет, составляют 5 тысяч рублей, за 55-летний брак полагается 6 тысяч рублей, за 60-летний — 7 тысяч рублей. Тем, кто прожил месте 65 лет, выплачивают 8 тысяч рублей, 70 лет и более — 9 тысяч рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Ремонт школы в ЗАТО Восход стартует в январе следующего года
31 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В закрытом административно-территориальном образовании Восход проведут капитальный ремонт школы. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Здание, в котором располагается школа, построено в 1965 году и уже не отвечает современным требованиям. Важно, чтобы дети учились в комфортных условиях. Работы стартуют в январе следующего года.
«Это единственная ваша школа. Понятно, что и мамы, и детки хотят, чтобы она была в порядке. Мы ставим школу в нашу программу и приступаем к работам в январе следующего года. Вам за оставшееся время нужно сделать всю проектную документацию и очень внимательно посмотреть, где будут учиться дети на период капремонта», – сказал Воробьёв.
По словам Филатовой, этот вопрос уже решён. Классы с первого по четвёртый временно будут обучаться в здании детсада, а старшие и средние – в Доме культуры. Ремонт планируют провести оперативно, чтобы с 1 сентября 2025 года дети пошли учиться уже в обновленную школу.

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#школа
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#московская область
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В педиатрическом отделении областного Центра борьбы со СПИДом работает игровая комната
31 января 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Игровая комната и собственный процедурный кабинет работают в педиатрическом отделении Центра профилактики и борьбы со СПИДом Московской области, особые условия для маленьких пациентов удалось создать после переезда медучреждения в новое здание осенью минувшего года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«У педиатрического отделения отдельный вход, своя регистратура, игровая комната и процедурный кабинет. Помимо педиатров, приём ведёт медицинский психолог, который консультирует родителей и пациентов-подростков», — рассказала заведующая отделением Валентина Морозова.
Подмосковный Центр Центра профилактики и борьбы со СПИДом находится в городе Котельники по адресу: микрорайон Силикат, дом №41А. Телефон регистратуры педиатрического отделения: 8 (495) 988-83-13.

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Пользователи онлайн-кинотеатров активно отдают деньги за российские сериалы
Онлайн-кинотеатры отмечают заметный рост числа подписок
31 января 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Robert Daly

Российские зрители стали заметно активнее оформлять подписки на различные видеосервисы. За последние шесть месяцев их количество возросло почти на четверть, причём в топе отечественные фильмы и сериалы.
Сами онлайн-платформы связывают всплеск интереса к «домашнему кино» с улучшением качества и количественному росту отечественного контента, а также с активным внедрением внедрением искусственного интеллекта увеличением количества так называемых originals, то есть фильмов и сериалов собственного производства, передаёт «РБК». Именно такая кинопродукция является в настоящее время ключевым проводником привлечения новой аудитории.

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, данные которого имеются в распоряжении издания, на конец 2023 года количество подписок на российские онлайн-кинотеатры достигло рекордного показателя — 45,2 миллиона. Шестью месяцами ранее эта цифра составляла 36,7 миллиона, что свидетельствует о росте более чем на 23%.

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В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети
31 января 2024, 16:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в ЗАТО Восход планируют провести реконструкцию коммунальных инженерных сетей, износ которых достигает 80%. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас одна из приоритетных задач – модернизация системы ЖКХ. Минувшим летом в ЗАТО провели ремонт оборудования котельной. План на этот год – реконструировать инженерные сети, износ которых достигает 80%», – сказала Филатова в ходе встречи с главой региона.
Она назвала тему ЖКХ очень важной и чувствительной, особенно в связи с экстремальными морозами, с которыми региона столкнулся в этом году.
«К счастью, мы благополучно прошли холода. В этом году мы поменяем 3,4 км сетей теплоснабжения, более 10 км водоснабжения и водоотведения. В 2024-м планируем также установить индивидуальные тепловые пункты. Предстоит большая работа», – отметила глава муниципалитета.
Она добавила, что в 2025-2026 годах в ЗАТО проведут ремонт очистных сооружений.

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#модернизация
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