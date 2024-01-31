В Подмосковье «умные» автомобили обнаружили около 12 тыс нарушений содержания территорий

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Почти 12 тысяч нарушений, касающихся поддержания порядка и чистоты, были обнаружены в Московской области при помощи «умных» автомобилей с камерами с начала января, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«В январе автомобили с искусственным интеллектом проехали по территории Подмосковья более 6 тысяч километров. За месяц камеры обнаружили 11 993 замечания», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.Чаще всего в первый месяц года камеры фиксировали неубранные от снега проезды и пешеходные дорожки: таких нарушений насчитывается более 1,9 тыс. Кроме того, «умные» машины выявили 1952 грязных уличных фонаря и 1308 вандальных надписей-граффити.
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Лев Каштанов