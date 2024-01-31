В Подмосковье с начала года привели в порядок более 2,3 тыс подъездов по запросам жителей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 2,3 тыс. запросов на уборку подъездов поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области с начала года, все заявки отработали управляющие компании, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«С начала года в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде» поступило 2373 заявки. В настоящее время все заявки отработаны, подъезды убраны», — отмечается в сообщении.Больше всего заявок по этой категории поступило от жителей Химок — 222. Второе место занял Подольск со 175 заявками. На третьем месте Балашиха, где требование убрать подъезд отправили 167 жителей. Четвёртое место занял Красногорск: оттуда пришло 150 заявок, пятое — Люберцы (132 заявки). Больше ста заявок поступило также от жителей Королёва и Ленинского.
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