В Подмосковье стали известны победители экологического конкурса «Птичья кофейня»

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«Этот конкурс возник, чтобы повлиять на формирование чувства ответственности за сохранение птиц и повысить уровень экологической грамотности у детей. Благодарим участников за их неравнодушие к проблемам экологии. Все изготовленные кормушки вскоре разместят на деревьях и наполнят лакомствами для птиц<…>», — поделилась помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алина Похина.
Стоит отметить, что всего на конкурс было представлено порядка 35 разнообразных подделок.
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