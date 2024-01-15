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В Подмосковье стали известны победители экологического конкурса «Птичья кофейня»

15 января 2024, 09:49
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Егорьевске названы победители экологического конкурса «Птичья кофейня». Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Конкурс проводили в преддверии Всероссийского дня зимующих птиц.

«Этот конкурс возник, чтобы повлиять на формирование чувства ответственности за сохранение птиц и повысить уровень экологической грамотности у детей. Благодарим участников за их неравнодушие к проблемам экологии. Все изготовленные кормушки вскоре разместят на деревьях и наполнят лакомствами для птиц<…>», — поделилась помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алина Похина.


По итогам выбора жюри победителями стали Марья Булыга, Варвара Марунина, Егор Степанов и Евгения Мамина.

​Стоит отметить, ​что всего на конкурс было представлено порядка 35 разнообразных подделок.

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#подмосковье
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РБК: Новые Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170–175 пассажиров
15 января 2024, 10:10

Фото: iStock/undefined undefined

Новые самолёты Ту-214 авиакомпании «Аэрофлот», которые производит ОАК, будут рассчитаны на 170–175 пассажиров, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении журналистов переписку.
Как пишет издание, авиапроизводитель ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и авиакомпания «Аэрофлот» согласовали несколько параметров, по котором будут сконструированы самолёты Ту-214.

В частности, первые 11 самолётов будут рассчитаны на 170-175 пассажирских кресел. При этом, развлекательные мониторы будут установлены только к 2026 году, интернет для пассажиров также пока что будет недоступен.

«Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов», - прокомментировали ситуацию представители пресс-службы «Аэрофлота».

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В пострадавшем от перебоев с отоплением Подольске открыли пункты горячего питания
15 января 2024, 10:09

Фото: Istockphoto / morgan23

Для жителей страдающего от перебоев с отоплением микрорайона Шепчинки организовали работу фудтраков с горячим питанием. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Пока идёт наладка отопления в домах, жители микрорайона могут бесплатно перекусить, выпить кофе и безалкогольный глинтвейн ежедневно до 22 часов», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Точки быстрого питания расположены по адресам: ул. Володи Дубинина, д.3 (напротив д. 4 «Космос»); ул. Победы, д.11; ул. Народная, д.29А; ул. Индустриальная, д.3 (между домами 1 и 3Б); ул. Подольских курсантов, д.4 (между домами 11 и 13); Народный проезд между домами 4 и 6. ул. Литейная, 34А» и ул. Большая Серпуховская, д. 42. Артамонов поблагодарил предпринимателей городского округа Подольск за участие и поддержку.

Вечером в воскресенье он информировал, что продолжается ликвидация аварии на ул. Володи Дубинина в доме 4б. Места прорывов трубопровода установлены.

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#отопление
#тепло
#подольск
#григорий артамонов
#питание
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний
15 января 2024, 10:00

Фото: Минблаго МО

Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 226 специально оборудованных мест, где можно будет принять участие в крещенских купаниях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Традиционные крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Всего в Подмосковье подготовим 226 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоёмах, 52 – на прудах, 44 возводимых купелей и 67 купелей в помещениях», – уточнил глава министерства Михаил Хайкин.
Карта мест для проведения крещенских купаний в Подмосковье опубликована на сайте министерства.

Места для купаний оборудуют комфортными подходами, навигацией для движения людей, туалетами, тёплыми местами для переодевания и парковочными местами. На площадках будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Как отметили в пресс-службе, самыми популярными местами для крещенских купаний являются Сергиево-Посадский источник «Гремячий ключ», Одинцовский источник преподобного Саввы в Звенигороде, источник «Белый колодец» в Зарайске, иордань на Истре и источник святого Николая Чудотворца в Коломне.

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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#крещение
#купание
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие программе «Земский учитель»
15 января 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Приём заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» начался в Московской области, он продлится до 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Для того, чтобы попасть в программу, нужно будет пройти конкурсный отбор. Участники программы, готовые отработать в малых городах и сёлах не менее пяти лет, получат единовременную выплату — 1 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В этом году Подмосковье планирует привлечь учителей математики, а также русского языка и литературы для работы в малых населённых пунктов шести округов: Подольска, Мытищ, Наро-Фоминска, Ленинского, Химок и Чехова. Подробная информация об условиях участия в программе размещена на сайте Минобразования области.

Программа «Земский учитель» действует в регионе с 2020 года, она помогла привлечь в сельские школы Подмосковья уже более 100 педагогов.

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#образование
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#учитель
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном ЖК «Бутово парк 2» получила кадастр новостройка почти на 600 квартир
15 января 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 593 квартиры, построенный на территории жилого комплекса «Бутово парк 2» в подмосковном посёлке Дрожжино, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новостройка получила следующий адрес: Ленинский округ, посёлок Дрожжино, улица Южная, дом №1. Кадастровый номер: 50:21:0090106:30347», — говорится в сообщении.

Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить свои права собственности, зарегистрироваться на жилплощади и прикрепиться к поликлинике, а также записать детей в школы и детские сады.

Всего в проект «Бутово парк 2» входит 53 дома разной этажности, первые этажи отведены под магазины, кафе и различные сервисы. Во дворах предусмотрены спортивные и детские площадки. Кроме того, в ЖК построена школа на 825 учеников.

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#ленинский городской округ
#кадастровый учёт
#новостройка
#жилой дом
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В Московской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей»
15 января 2024, 09:22

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье продолжается подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В 2024 году на территории всей Московской области продолжается реализация государственной программы «Жилище», в рамках которой семьи смогут приобрести или построить собственное жилье.

«В Подмосковье продолжается реализация государственной программы «Жилище». В городском округе Шатуре обладателями сертификата на улучшение жилищных условий стали десять семей, среди которых одна многодетная. Теперь они смогут приобрести дом или квартиру», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что для участия в данной программе желающие должны быть не старше 35 лет, проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства, иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму и текущее жтлье должно быть менее учетной нормы на человека.

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#подмосковье
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#жильё
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#жилище
#семьи
#молодая семья
#шатура
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Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
15 января 2024, 08:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Масштабное благоустройство завершилось в парке «Взлёт» городского округа Домодедово в минувшем году, теперь с удовольствием провести там время могут и семьи с детьми, и спортсмены, и любители тихого отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В парке положили тропинки, обустроили площадки для наблюдения за природой, благоустроили пляж на берегу пруда, организовали зону барбекю, установили амфитеатр и навес с качелями. На территории парка обустроены детская и спортивная площадки. Кроме того, есть туалеты, урны, а рядом открыта парковка», — говорится в сообщении.


Благоустройство было проведено и на территории спортклуба «Авиатор» — там отремонтировали стадион и открыли дополнительные площадки для занятий спортом.


«В минувшем году в Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Она рассчитана на интересы всех групп населения. (…) Местные жители и гости города непременно найдут здесь варианты для проведения досуга», — цитируются в сообщении слова главы Минблагоустройства региона Михаила Хайкина.


Благоустройство проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».

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#домодедово
#благоустройство
#парк
#отдых
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«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти
15 января 2024, 08:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Впервые за последние десять лет в России возросло количество людей с диагнозом «алкогольная зависимость», такие данные Росстата собрала «КоммерсантЪ».
Как сообщает газета, статистика была опубликована в конце декабря 2023 года под заголовком «Здравоохранение в России-2023». В ней сообщается, что с 2010 по 2021 год число россиян с диагнозом «алкогольная зависимость» сократилось вдвое, однако, с 2022 года количество зависимых от алкоголя людей вновь начало расти.

Опрошенные эксперты объясняют этот парадокс коронавирусной пандемией, социально-экономическими потрясениями, а также напряженной геополитической обстановкой.

Так, по информации Росстата, в 2022 году под диспансеризацию с диагнозом «алкогольный психоз» попали 12,9 тысяч человек.

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#здравоохранение
#алкоголизм
#росстат
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Вандалы испортили граффити с портретом Цоя в центре Петербурга
15 января 2024, 08:20

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

В центре Санкт-Петербурга вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Само лицо осталось нетронутым, но под ним появилась крупная надпись.
Граффити с портретом Цоя на трансформаторной будке на пересечении улиц Маяковского и Восстания появилось к дню памяти музыканта 15 августа 2014 года, напоминает «Коммерсант». Его создали уличные художники из группы HoodGraf. Изображение рок-певца и композитора несколько раз портили вандалы, закрашивали коммунальные службы, но его неизменно восстанавливали.

Сейчас это граффити легенды русского рока является настоящей достопримечательностью Петербурга, а туристы ходят смотреть на него так же, как на Ростральные колонны и статую Медного всадника. Долгое время изображению удавалось пребывать в целости и сохранности, несмотря на его не совсем законный статус. Нет сомнений, что граффити снова будет восстановлено. «Мы знаем, что так было всегда...».

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