Подмосковные катки под открытым небом приняли уже более 80 тыс человек

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Ледовые катки под открытым небом в Подмосковье с начала зимнего сезона посетили более 80 тыс человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На территории региона в этом сезоне будут функционировать 60 катков под открытым небом. Сейчас работают уже 42 катка. На многих открыты пункты проката спортинвентаря», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.Он отметил, что на территории парков в этом году развернут 46 катков, из них 16 – с искусственным льдом, 30 – с натуральным покрытием.
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Лора Луганская