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Подмосковные огнеборцы провели для школьников тренировочные эвакуации

29 февраля 2024, 16:26
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с юными жителями Подмосковья тренировочные эвакуации и уроки безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели ряд мероприятий в дошкольных учреждениях и в Дмитровском техникуме, Запрудненской гимназии и Новоникольской школе.

«Работники противопожарно-спасательной службы провели с детьми уроки безопасности, так как именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения. Ребята с интересом отнеслись к проведённым занятиям и с удовольствием участвовали в беседах: уточняли интересующие их моменты и отвечали на заданные каверзные вопросы, а также они ответственно отнеслись к занятиям по отработки действий при эвакуации. Детям напомнили, что не стоит баловаться со спичками и зажигалками, пользоваться сломанными или самодельными электроприборами и прятаться от огня под кроватью или в шкафу», — поделился замначальника Игорь Сорокин.


Стоит отметить, что в конце мероприятий каждый ребёнок получил памятку по пройденным беседам.

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#подмосковье
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В Подмосковье завершается приём работ на фотоконкурс карты «Стрелка»
29 февраля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Конкурс на самую креативную фотографию на тему: «Путешествие «Стрелки» проводится в Московской области, конкурсные работы принимаются до 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Желающие принять участие в конкурсе должны подписаться на страницы транспортной карты «Стрелка» в Телеграме и сети «ВКонтакте», сделать креативную фотографию на объявленную тему и опубликовать её на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #КартаСтрелка2024, а после этого оставить комментарий к посту с информацией о конкурсе», — говорится в сообщении.
По итогам конкурса будут выбраны 15 победителей, они получат лимитированные карты «Стрелка» с изображением символа 2024 года — дракона.

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Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
29 февраля 2024, 16:53

Фото: istock / erikreis

В период с 12 июня по 12 октября 2024 года пройдёт VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Мероприятие объединит не только фотографов из России, но и со всего мира. Принять участие в конкурсе смогут как профессиональные фотографы, так и любители, достигшие 18 лет. В состав жюри войдут известные художники, актеры, заслуженные деятели культуры, фотожурналисты и многие другие.

Награждение участников пройдет в Москве. В 2023 году в Фотоконкурсе приняли участие тысячи талантов. Всего на конкурс было направлено более 19 тысяч работ.

Прежде сообщалось о проведении еще одного творческого конкурса – «Самая красивая матрешка». Принять участие в мероприятии можно до декабря текущего года. Кто может стать участником и где оставить заявку, читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#художники
#актеры
#фотография
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Подмосковный росгвардеец оказал первую помощь пенсионерке с инсультом
29 февраля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Московской области сотрудник Росгвардии оказал первую помощь пожилой женщине с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Волоколамске старший лейтенант полиции Константин Лашков оказал первую помощь 79-летней пенсионерке, у которой были ярко выраженные признаки инсульта.

«По пути следования, росгвардеец увидел пожилую женщину, которая лежала на проезжей части дороги и не могла самостоятельно подняться. Сотрудник Росгвардии предпринял все необходимые меры к обеспечению безопасности гражданки и перенес женщину на тротуар. Внешние телесные повреждения отсутствовали, но пенсионерка не могла назвать свое имя, не ориентировалась в пространстве и чувствовала сильную слабость в конечностях. Росгвардеец немедленно сообщил о случившемся в медицинскую службу, измерил пульс пострадавшей и контролировал состояние женщины с явными признаками инсульта», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря внимательности и быстрой оценки ситуации росгвардейцем сотрудники скорой вовремя госпитализировали и оказали необходимую помощь женщине.

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#волоколамск
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Путин назвал участников СВО новой элитой России
29 февраля 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Труженики страны, те, кто за нее болеет и участники СВО – новая элита России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также добавил, что время показало, кто на самом деле является патриотом страны. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно героям СВО можно доверить будущее России.

Те, кто находится на передовой и защищает страну, должны быть не только примером для остальных, но и занимать соответствующие посты, отметил Владимир Путин. Согласно его распоряжению, с 1 марта 2024 года имеющие высшее образование участники и ветераны СВО, смогут принять участие в программе «Время героев». Также такая категория лиц будет иметь преимущество при поступлении в вузы.

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#сво
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Брынцалов: Мособлдума будет руководствоваться в работе посланием президента
29 февраля 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Депутаты Мособлдумы изучат послание президента Федеральному собранию и будут опираться на него при разработке законопроектов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Призвание власти – помогать. Поэтому каждый на своём месте должен делать всё, чтобы повысить качество жизни людей. Мы предметно изучим документ и разработаем план работы Мособлдумы в рамках реализации послания. Будем опираться на него при разработке и принятии законопроектов», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Спикер выделил такие темы обращения, как поддержка армии, участников СВО, семей с детьми, учителей и учёных, работников культуры, бизнеса, ускорение темпов развития государства по всем ключевым направлениям.
«Очевидно, что приоритет – человек, его развитие и рост. Все главные задачи находят отражение в нацпроектах. Их станет больше. Президент объявил о появлении пяти новых – «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение. Ежегодно в регионе растёт количество семей с детьми, мы активно строим социальные объекты, развиваем малые города и сёла, принимаем непосредственное участие в импортозамещении», – сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что в послании речь шла о будущем страны – стратегических задачах с горизонтом планирования на годы вперёд. Среди самых амбициозных планов – сделать Россию четвёртой экономикой мира. Глава Мособлдумы добавил, что особое внимание президент уделил участникам в СВО.
«Важно помогать не только фронту, но и героям, когда они возвращаются домой. Отсюда следующее решение президента – с 1 марта запустить кадровую программу «Время героев». Кроме того, ветераны и участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах», – заключил парламентарий.
29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.

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#владимир путин
#президент
#московская область
#игорь брынцалов
#мособлдума
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В Суздале состоится XVI Форум-Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь»
29 февраля 2024, 16:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

В Суздале Владимирской области с 25 по 28 октября текущего года состоится XVI Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и надежда».

В рамках Форума-Фестиваль будут проведены культурные и деловые мероприятия, которые продемонстрируют национальные и культурные традиции российских семей. Также планируется провести научно-практическую конференцию, семинары на различные темы, а также пресс-брифинги и презентации, которые подготовят организации на лучшие региональные проекты. Они будут культурной, социальной и образовательной направленности.

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#фонд
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Британцы готовятся к смерти короля
DE: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III
29 февраля 2024, 16:10

Фото: iStock/tigerstrawberry

Власти Великобритании разработали план на случай смерти короля Карла III, об этом стало известно изданию Daily Express.
Напомним, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у британского короля обнаружили рак. Однако, по словам представителей дворца, монарх продолжит выполнение своих служебных обязанностей, отложив публичные выступления.

Как стало известно The Daily Express, власти Британии разработали план под названием «Мост Менай» (Menai Bridge). В нём содержится пошаговая инструкция на случай смерти Карла III.

Сперва о гибели короля будет доложено премьер-министру и другим официальным лицам, уже после об этом событии объявят в прямом эфире. После этого новым королём Великобритании будет провозглашён принц Уильям.

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#великобритания
#смерть
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В Серебряных Прудах снесли многоквартирный аварийный дом
29 февраля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный многоквартирный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Северный села Узуново городского округа Серебряного Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом площадью более 300 квадратных метров был построен в 1968 году. Около десяти лет он пустовал и находился в крайне запущенном состоянии. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В феврале текущего года опасное здание снесли. В настоящее время демонтажные работы полностью завершены, строительный мусор с участка убрали», — отмечается в сообщении.
Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.

Всего на территории Серебряных Прудов было выявлено 37 аварийных объектов, а также недостроев и зданий, построенных без разрешительных документов. 28 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормативами. Работа в этом направлении будет продолжаться.

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#ветхое жильё
#мособлархитектура
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Россиян предупредили о всплеске мошеннической схемы о налоге на СВО
F.A.C.C.T: ожидается всплеск мошенничества под предлогом налога на СВО
29 февраля 2024, 15:58

Фото: iStock/PUGUN SJ

Количество атак мошенников на россиян с письмами о новом налоге на СВО и предложением отказаться от него будет стремительно расти. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.
Там подчеркнули, что единственным способом защититься от мошенников остаётся проверка информации через официальные источники и недоверие к незнакомцам.

О появлении новой мошеннической схемы накануне сообщили в «Тинькофф Защите». Отмечается, что россиянам рассылают письма по электронной почте о якобы появившемся налоге на СВО. Чтобы отказаться от него, мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт банка и зайти в личный кабинет. Как только личные данные россиян поступают мошенникам, на их имена оформляются кредиты, а со счетов списываются все средства.

Также в компании рассказали «Газете.Ru», что в конце прошлого года активизировались мошенники, которые представлялись работниками московского профсоюза и предлагали организовать сбор открыток и поздравлений для участников СВО и членов их семей.

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