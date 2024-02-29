Подмосковные огнеборцы провели для школьников тренировочные эвакуации

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с юными жителями Подмосковья тренировочные эвакуации и уроки безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели ряд мероприятий в дошкольных учреждениях и в Дмитровском техникуме, Запрудненской гимназии и Новоникольской школе.
Стоит отметить, что в конце мероприятий каждый ребёнок получил памятку по пройденным беседам.
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«Работники противопожарно-спасательной службы провели с детьми уроки безопасности, так как именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения. Ребята с интересом отнеслись к проведённым занятиям и с удовольствием участвовали в беседах: уточняли интересующие их моменты и отвечали на заданные каверзные вопросы, а также они ответственно отнеслись к занятиям по отработки действий при эвакуации. Детям напомнили, что не стоит баловаться со спичками и зажигалками, пользоваться сломанными или самодельными электроприборами и прятаться от огня под кроватью или в шкафу», — поделился замначальника Игорь Сорокин.
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Мира Полтева