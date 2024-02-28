В Подмосковье провели мониторинг состояния замерзших водоемов

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили состояние замерзших водоемов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В ходе рейдов замерших водоемом, помимо оценки состояния были проведены беседы с жителями Подмосковья.
Помимо этого, специалисты напомнили, что не стоит выходить без надобности на ледяную поверхность и всегда брать с собой средства для спасения и самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы.
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«В ходе рейдов специалисты рассказали о том, что на прочность льда влияет множество факторов. Особенно сильно ледовой панцирь влияют погодные условия, в результате которых образуются трещины.Любителям активного отдыха во избежание несчастных случаев стоит заранее проверять прочность ледяной корки с помощью палки или пешни», — отметил замначальника ведомства Игорь Сорокин.
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Мира Полтева