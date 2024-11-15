Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Перспективы развития кластеров индивидуального жилищного строительства и пилотные проекты, реализующиеся в Московской области, обсудили на круглом столе «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья», организованном в рамках международного фестиваля «Зодчество 2024», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В настоящее время в Московской области идёт реализация семи проектов по созданию кластеров ИЖС, три из них уже в процессе строительства.
Особенностью кластерного подхода при индивидуальном жилищном строительстве является обязательное развитие социальной инфраструктуры, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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«Этот проект Московской области будет работать на важнейшую задачу: строительство малоэтажной России, развитие ИЖС. В ином пути нет смысла, ведь 70-80% людей хотели бы жить именно в таких домах. И это позволит нам действительно развить малые и средние города нашей России», — сказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Ефим Басин.
Особенностью кластерного подхода при индивидуальном жилищном строительстве является обязательное развитие социальной инфраструктуры, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
«Кластеры — это большие территории, объединенные всем тем, что необходимо людям для жизни. В кластерах ИЖС есть полноценные большие школы, в которых можно найти хороших преподавателей, объекты здравоохранения, культуры и досуга, комплексное благоустройство», — сказала Александра Кузьмина.Она подчеркнула, что именно Московская область предложила такой подход к ИЖС.
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Лев Каштанов