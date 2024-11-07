В Химках построят пятиэтажный паркинг на 500 машин

Фото: пресс-служба Мособлахитектуры
Пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь пятиэтажного здания паркинга с одним подземным этажом составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят также автомойку на два поста, помещения ритейла и продуктовый магазин. Благодаря реализации этого проекта в округе появится ещё 100 рабочих мест», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Отмечается, что крыша паркинга также будет использоваться — там организуют открытую автостоянку.
На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение, а также обустроят ещё одну открытую стоянку.
Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
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