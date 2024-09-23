В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с начала года выполнили ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, под контролем которого проводились работы.
«С начала года управляющие компании под контролем Минчистоты провели ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. домов. Подъезды требуют регулярного внимания и периодического ремонта для поддержания комфортных условий и обеспечения безопасности жильцов», – рассказали в ведомстве.Текущий ремонт включает покраску стен, восстановление или установка поручней, почтовых ящиков, замену или ремонт приборов освещения, оконных проёмов.
Поддерживать достойное состояние мест общего пользования обязаны управляющие организации, которые осматривают помещения и проводят необходимые ремонтные работы.
В министерстве напомнили, что если в подъезде возникла необходимость провести ремонт, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская