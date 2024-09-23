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В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов

23 сентября 2024, 14:07
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Московской области с начала года выполнили ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, под контролем которого проводились работы.
«С начала года управляющие компании под контролем Минчистоты провели ремонт подъездов более чем 1,6 тыс. домов. Подъезды требуют регулярного внимания и периодического ремонта для поддержания комфортных условий и обеспечения безопасности жильцов», – рассказали в ведомстве.
Текущий ремонт включает покраску стен, восстановление или установка поручней, почтовых ящиков, замену или ремонт приборов освещения, оконных проёмов.


Поддерживать достойное состояние мест общего пользования обязаны управляющие организации, которые осматривают помещения и проводят необходимые ремонтные работы.

В министерстве напомнили, что если в подъезде возникла необходимость провести ремонт, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#подмосковье
#мкд
Команда Подмосковья стала призёром чемпионата МВД по многоборью кинологов
23 сентября 2024, 14:32

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Специалисты Главного управления МВД России по Московской области стали призёрами чемпионата среди территориальных органов ведомства по многоборью кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«По итогам чемпионата в первой группе победителем стала команда МВД России по Краснодарскому краю, серебро – у их коллег из Новосибирской области, на третьем месте – специалисты-кинологи Московской области. Во второй группе призовую тройку составили участники из Республики Коми, Пензенской и Тульской областей», – говорится в сообщении.
Соревнования проходили в подмосковных Сорочанах. В них участвовали 203 специалиста-кинолога – 67 команд из разных регионов России и команда Белоруссии. На протяжении пяти дней они демонстрировали умение работать в тандеме со служебной собакой.

Программа включала упражнения по поиску целевых веществ, розыску человека по запахам, защите, а также кросс со служебными животными.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье проходит ежегодный учёт птиц
23 сентября 2024, 14:27

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Осенью тысячи птиц отправляются в дальние страны в поисках тепла и пищи. Перелёты птиц — это удивительное и сложное путешествие, требующее от них больших усилий и выносливости. Для людей это время года идеально подходит для наблюдения за птицами, или бердвотчинга, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье можно увидеть как местных оседлых птиц, так и перелётных, которые останавливаются здесь на пути в тёплые края. Министерство экологии и природопользования Московской области рекомендует обратить внимание на водоёмы и прибрежные зоны, где обитает множество разных птиц.

С 5 по 6 октября пройдёт ежегодный Евразийский учёт птиц — народное наблюдение за миграцией птиц осенью. Это не только возможность насладиться видом птиц, но и помочь учёным в их исследованиях. Специалисты изучают маршруты птиц, их поведение и физиологические особенности, чтобы лучше понять механизмы миграции и сохранить биоразнообразие.

В прошлом году в Евразийском учёте птиц приняли участие 5 763 волонтёра из 62-х российских регионов, которые вместе насчитали 164 532 птицы, относящихся к 343 видам.

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#подмосковье
#птицы
#маршруты
#специалисты
#учёт
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«Быть активным»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 сентября
23 сентября 2024, 14:02

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере благоприятно быть активными, но при этом спокойными. Не стоит избегать ответственных решений, заранее взвесив все «за» и «против». В вопросах любви надо быть честными перед самими собой и не упустить возможность любить и быть любимыми. В вопросах здоровья желательно не допускать умственного и нервного перенапряжения, а также физического переутомления.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 23 по 29 сентября.

Овну нужно проявить напористость и приветливость. Его лидерские качества ему помогут.

Тельцу лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым. Ему лучше присмотреться к тому, что происходит.

Близнецам необходимо смена впечатлений. На этой неделе им нужно заниматься разными видами деятельности.

Раку важно реализовывать то, что необходимо, чтобы его мечта стала реальностью. Плохое настроение надо исключить.

Льву нужно выходить в свет и быть на виду. Активность и организаторские способности поспособствуют популярности.

Дева может позволить себе страстность и эмоциональность. Ей благоприятно побольше отдыхать и не брать на себя чрезмерную ответственность.

Весам надо искать равновесие и гармонию. Противоречивое настроение будет мешать.

Скорпиону самоуверенность придаст сил. Он нуждается в оптимизме и хорошем настроении.

Стрельцу нужно быть остроумным и весёлым. Тактичность и умение увлекательно вести беседу пригодятся и в личной жизни, и в деловой сфере.

Козерогу надо продолжать упорно и трудолюбиво идти к своей цели, которую надо держать в секрете.

Водолей будет любопытен и любознателен. Его оригинальный взгляд и необычные идеи получат поддержку.

Рыбам необходимо преодолевать обстоятельства и не отвлекаться на небольшие раздражители.


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В Подмосковье завершают модернизацию четырёх очистных сооружений
23 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/tuachanwatthana

Модернизация очистных сооружений ведётся в различных округах Московской области, в настоящее время обновлено уже 15 таких объектов. О ходе работ и дальнейших планах доложил на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день модернизировано 15 объектов, это коснулось 350 тысяч жителей, четыре в стадии завершения — это очистные сооружения в Щёлкове, Лыткарине, Солнечногорске и коломенской деревне Зарудня, а также 20 проектов в стадии реализации — они будут выполнены в 2025-2027 годах», — сказал Антон Велиховский.
Он также подробно рассказал о проектах, которые должны быть завершены в ближайшее время, их реализация улучшит качество жизни 800 тысяч человек.

«По Щёлковским очистным сооружениям мы уже более восьми месяцев находимся в стадии пусконаладки. Росприроднадзор уже начал проверять качество сброса, замечаний нет. До конца года мы планируем завершить пусконаладочные работы и сдать объект. Лыткарино — этот объект у нас отставал, но в течении месяца мы серьёзно поработали с подрядчиком и нагнали все сроки. Из красной зоны вышли. И Коломна — небольшой объект вне зоны риска. Мы сдадим его раньше срока, в октябре уже приступим к пусконаладке», — сообщил Велиховский.
Особое внимание он уделил очистным сооружениям, расположенным в солнечногорском посёлке Осипово.

«Солнечногорск — это самый проблемный объект этого года. Идёт остывание по строительно-монтажным работам. Этот объект — рисковый по вводу в этом году. По графику у нас до 30 декабря завершение строительно-монтажных работ и следующий год — пусконаладочные работы. Но сейчас подрядчик в два раза увеличил количество работников, найден субподрячик. Всё оборудование закуплено. Так что нагоняем темп», — подчеркнул министр.
Антон Велиховский также напомнил, что в текущем году были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения в Рузе.

«В Рузе уже всё работает, мы завершили этот долгострой, который тянутся с 2018 года», — отметил Велиховский.
Он также сообщил, что будущем году планируется модернизировать ещё 11 объектов, вся проектно-сметная документация уже подготовлена. Улучшения коснуться 178 тысяч жителей. Ещё девять проектов будет реализовано в 2026-2027 гг., охват преобразований составит 584 тысячи жителей региона.

Кроме того, в 2026 году планируется запустить пилотный проект по модернизации малых очистных сооружений, планируется обновить 135 объектов.

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#антон велиховский
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#очистные сооружения
#московская область
#подмосковье
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В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
Депутат Никитин: справедливая пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
23 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Московской областной думы Анатолий Никитин считает, что справедливая пенсия для неработающих россиян должна составлять около 40% от средней зарплаты. При таком расчете пенсионеры Чукотки могли бы получать около 75 тысяч рублей, а москвичи — около 62,5 тысяч рублей.
Минимальный размер пенсии по России, по мнению Никитина, должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. После вычета коммунальных платежей пенсионеры должны получать на руки около 27-29 тысяч рублей. Депутат утверждает, что на эти деньги можно купить продукты питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду и подарки для семьи.
«Разбег размера выплачиваемых пенсий по странам мира очень велик: в некоторых странах эта сумма достигает 130 тыс. рублей и более, в других пенсии не начисляются вообще. В среднем пенсия составляет в пересчете на российский рубль порядка 50-60 тыс. рублей», — отметил Никитин в беседе с «Газетой. Ru».

По словам депутата, россияне тратят на основные продукты питания около 40% своей пенсии, в то время как пенсионеры стран ЕС — около 20%. Это объясняет более высокую социальную и потребительскую активность европейских пенсионеров: они могут путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.

Никитин считает, что пенсия в 40% от средней зарплаты является необходимым уровнем, который пенсионеры заслужили за годы работы и вклад в развитие экономики.

Напомним, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысяч рублей.

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#пенсионеры
#деньги
#пенсии
#продукты
#россияне
#пенсия
#зарплаты
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Водителям и пешеходам напомнили о правилах безопасности на дорогах
23 сентября 2024, 13:28

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жара в Московской области постепенно идёт на спад, и хотя дневная температура в течение недели будет оставаться выше +20 °C, ночью местами она может опускаться до +10 °C и даже до 0 °C. В конце недели синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшие дожди. Министерство транспорта Московской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
В связи со сменой сезона водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, не отвлекаться за рулём и выбирать безопасную скорость. Особенно осторожно нужно проезжать пешеходные зоны и повороты, плавно замедляясь перед ними и избегая резкого торможения.

«Не спешите, оценивайте ситуацию, держите дистанцию. Будьте предельно внимательны у пешеходных переходов — снижайте скорость до минимума и пропускайте пешеходов», — добавили в ведомстве.
Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток, чтобы быть заметнее для водителей, и переходить дорогу только на светофорах или пешеходных переходах, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

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#скорость
#пдд
#московская область
#минтранс мо
#дороги
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Открытие контрольной «Выходи решать!» пройдёт в Технопарке Физтех-лицея
23 сентября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

С 28 сентября по 5 октября все желающие смогут проверить свои знания в ходе физико-технической контрольной «Выходи решать!». Сделать это можно будет как онлайн, так и на очных площадках в различных регионах России, сообщили в пресс-службе организаторов контрольной.

«Выходи решать!» – ежегодная всероссийская акция по популяризации научной деятельности. Состязание пройдёт на технологической платформе All Cups и на площадках по всей стране.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

«Открытие контрольной состоится 28 сентября в Технопарке Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном по адресу: Лётная улица, 2. Научный праздник начнется в полдень и продлится до 16 часов. На мероприятии будет работать очная площадка для решения задач. Каждый сможет принять участие в викторинах и интерактивах от организаторов и партнёров», – говорится в сообщении.
Принять участие в контрольной можно только по регистрации на платформе All Cups от VK, где нужно выбрать один или несколько предметов. Это физика, математика, биология, информатика и астрономия. Регистрация продлится до 5 октября включительно.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

«Все участники получат сертификаты о прохождении контрольной с указанием места в рейтинге, который формируется по пяти предметам. Абсолютными победителями станут те, кто покажет лучший результат по всем пяти предметам. Авторы 25 лучших работ по каждому направлению получат сувениры от проекта «Выходи решать!». А лучшие 10% участников среди школьников смогут поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний», – рассказали организаторы.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

С 28 сентября по 5 октября образовательные и общественные учреждения примут участников контрольной на своих очных площадках. Найти их список в каждом регионе можно на сайте Физтех-Союза.

В прошлом году задания контрольной решили около 100 тыс. представителей 73 регионов России, а также более 30 стран.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

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#физтех
#технопарк
#образование
#школьники
#подмосковье
#московская область
#долгопрудный
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Центробанк выпустил памятные монеты «Ёжик в тумане»
23 сентября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Центральный банк России выпустил в обращение монеты «Ёжик в тумане» номиналом 3 и 25 рублей. Они изготовлены из серебра и недрагоценных металлов.
Трёхрублёвая монета выполнена из серебра, сообщает пресс-служба Центробанка. Её тираж составит составит семь тысяч. Монет достоинством в 25 рублей будет две. Первая будет отчеканена тиражом 850 тысяч, а вторая — 150 тысяч. Изготовлены они будут из стали с никелевым покрытием и медно-никелево сплава с цветным покрытием.

На аверсе монеты изображён герб России и номинал монеты с годом выпуска. На реверсе — ёжик с котомкой на лапке на холмике на фоне пейзажа. По ободу монеты отчеканена надпись «Ёжик в тумане».

Одноимённый мультфильм Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова вышел на экраны киностудией «Союзмультфильм» в 1975 году, а уже в следующем году получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультфильмов во Фрунзе и фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране. Всего у «Ёжика в тумане» более 35 всесоюзных и международных премий и наград. В советское время мультфильм негласно считался манифестом диссидентов. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов на международном мультипликационном фестивале в Токио.

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#союзмультфильм
#служба
#центробанк
#приз
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Песков: Слияние Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля
В Кремле прокомментировали скандальное слияние Wildberries и Russ
23 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В компетенцию Кремля не входят такие бизнес-процессы, как слияние компаний Wildberries и Russ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — ответил Песков на вопрос СМИ о конфликте вокруг Wildberries и ее слиянием с компанией Russ.

Ранее Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью. Теперь она снова официально Татьяна Ким.
«Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала создательница интернет-магазина.

18 сентября во время перестрелки у главного офиса компании в Москве погибли два охранника. 20 сентября следственные органы после допроса отпустили совладельца Wildberries Владислава Бакальчука. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся.

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#wildberries
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