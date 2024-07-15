Подмосковные коммунальщики очистили от пыли и грязи около 5 тысяч дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные коммунальные службы продолжают механизированную промывку асфальта во дворах. От пыли и грязи очищено уже около 5 тыс. дворов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За прошедшую неделю промыто более 4 741 территорий, включая проезды, парковки и тротуары. В труднодоступных для техники местах мойку проводят комплексные бригады работников коммунальных служб. Проведение работ контролируют инспекторы министерства», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что объекты промывают водой, но при наличии специального покрытия могут быть применены химические средства
Уборка внутридворовых проездов помогает абсорбировать аллергенные вещества в воздухе.
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Лора Луганская