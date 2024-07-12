Ямочный ремонт завершили в балашихинских дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Ямочный ремонт завершили в пределах дворовых территорий городского округа Балашиха. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья.
«В этом сезоне специалисты отремонтировали в 34 дворах муниципалитета более 30 тыс. кв. м. асфальта. Особое внимание – дефектам, по поводу которых поступают обращения от жителей. В прошлом году во дворах и внутриквартальных проездах округа обновили более 50 тыс. «квадратов» дорожного покрытия», – уточнили в министерстве.Там напомнили, что всего во дворах и проездах Подмосковья в этом сезоне планируют восстановить около 575 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Работы проводятся в 33 городских округах.
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Лора Луганская