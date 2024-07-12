Жителям Подмосковья рассказали, о чём говорит цвет пламени газовой плиты

Пару дней назад в московском метро случился неприятный и очень странный инцидент: мужчине не понравилась прическа девушки и он стал прилюдно ее оскорблять, называть «позором русского народа» и насильно выгонять из вагона. По факту случившего была проведена проверка. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный штраф на тысячу рублей.