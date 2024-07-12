Жителям Подмосковья рассказали, о чём говорит цвет пламени газовой плиты

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Во время эксплуатации газовой плиты или другого оборудования может измениться цвет пламени. Это свидетельствует об опасной ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья.
Если пламя стало жёлтым или оранжевым, это говорит о примесях в газе, например железа или о недостаточном количестве кислорода в процессе горения. Жёлтые языки также – показатели проблем с вентиляцией и воздухообменом в помещении.
Там напомнили, что при изменении цвета пламени нужно немедленно позвонить в газовую службу по телефону: 8 (495) 122-40-04 или 112.
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«Но самое опасное изменение цвета пламени — появление красного оттенка. Это указывает на наличие в помещении угарного газа, который не имеет запаха и цвета. Чем больше красных вспышек, тем выше его концентрация», – предупредили в министерстве.
Там напомнили, что при изменении цвета пламени нужно немедленно позвонить в газовую службу по телефону: 8 (495) 122-40-04 или 112.
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Лора Луганская