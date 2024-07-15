В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»

Фото: пресс-служба Минчистоты
Парк «Фруктовый сад» на территории городского округа Серебряные Пруды готов к открытию после реконструкции. К такому выводу пришли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые вместе с представителями администрации муниципалитета проверили парк.
«Подрядная организация высадила более 30 плодовых деревьев, проложила пешеходные дорожки, обустроила новые детские игровые зоны и спортплощадки, оборудовала новое освещение. Помимо этого, по всему парку теперь установлены скамейки и урны, посажен новый газон», – говорится в сообщении.Инспекторы предписали компании, занимающейся благоустройством парка, убрать смёт и пыль после проведенных работ. Недочёты коммунальные службы устранят в ближайшее время.
Официальное открытие парка после реконструкции состоится 23 июля.
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Лора Луганская