В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»

Новый адаптационный курс для трудовых мигрантов, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей, представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».