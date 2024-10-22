Подмосковные коммунальщики получили 30 «ГАЗелей» для плановых и аварийных работ

Фото: пресс-служба Минчистоты
Газели будут использовать для перевозки инструментов и материалов во время плановых и аварийно-восстановительных работ. Машины станут помощниками для рабочих во время обслуживания придомовых территорий.
«До начала зимнего сезона во все муниципалитеты региона передадут около 350 единиц техники. Это 72 самосвала; 56 мини-погрузчиков; 79 тракторов; 14 ломовозов; 63 «ГАЗели», а также 62 погрузчика-экскаватора», – говорится в сообщении.Как подчеркнули в министерстве, спецтранспорт закуплен по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».
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