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Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей

21 октября 2024, 14:03
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Управляющие компании Подмосковья заплатят за ненадлежащее ведение своей деятельности штрафы на общую сумму 9 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В октябре ведомство рассмотрело 57 административных дел, относящихся к жилищному надзору и лицензионному контролю. В центре внимания оказалась подготовка многоквартирных домов к зиме. Максимальное количество разбирательств пришлось на Сергиево-Посадский городской округ, где было зафиксировали 23 нарушения», – уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, в рассмотрении дел участвовали 37 субъектов надзорной деятельности, в том числе ресурсоснабжающие организации и ТСЖ. Сумма штрафов составила 9 млн. рублей.



Организации, привлечённые к административной ответственности, могут оплатить штраф в течение 20 календарных дней с момента его вынесения. В этом случае предусмотрена скидка, которая составит 50% от общей суммы.

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#подмосковье
#московская область
В Москве 1 и 2 ноября состоится форум «Сообщество»
21 октября 2024, 14:01

Фото: istockphoto / kasto80

Заключительный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдёт 1 и 2 ноября в Москве. Мероприятие состоится в кластере «Ломоносов», сообщает пресс-служба аппарата общественной палаты Российской Федерации.
Форумы проводятся с 2015 года и направлены на определение и обсуждение проблем развития некоммерческого сектора в регионах России, а также поддержку успешных практик гражданской активности.

Каждый год на мероприятии собираются более 5 000 гражданских активистов со всей страны. Повестка форума охватывает основные аспекты деятельности гражданского общества.

Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщество и средства массовой информации приглашаются к участию.

В 2024 году форум станет площадкой для представления и обсуждения ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества. Проект доклада будет представлен на пленарном заседании, а затем участникам будут предложены секционные дискуссии для внесения предложений в текст документа.

Программа Форума ориентирована на выявление общественных инициатив, которые могут быть применимы для достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

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В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на автомобиль
21 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку отечественного автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что семьям с тремя и более детьми хотят позволить тратить часть маткапитала не только на погашение ипотеки, как это действует сейчас, но и на погашение автокредита или покупку автомобиля от российских производителей.

Авторы обращения убеждены, что такая мера позитивно скажется на развитии человеческого капитала, повысит уровень многодетных семей в России, потенциально приведёт к улучшению демографической ситуации в стране, а также окажет поддержку российской автомобильной отрасли и экономике в целом.

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#материнский капитал
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#кредит
#многодетная семья
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Глава Одинцовского района встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1
21 октября 2024, 13:22

Фото: istockphoto / kasto80

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, заместитель главы администрации Олег Дмитриев, руководитель районного управления образования Ольга Ткачёва и председатель районного Совета депутатов Татьяна Одинцова встретились с родителями учеников Голицынской школы № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14 октября учебное заведение закрыто на капитальный ремонт в рамках президентской программы. В настоящее время идёт подготовительный этап — вывоз старой мебели и оборудования, в помещениях начинаются демонтажные работы.

«Голицынская школа №1 попала в президентскую программу капитального ремонта — в следующем году это будет полностью реконструированное здание. Здесь заменят фасады, кровлю, все внутренние коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, качественно обновят пищеблок, благоустроят территорию и спортивное ядро. Объект приведём в соответствие со стандартами, которые применяются в Московской области при возведении новых учебных заведений», — сообщил Иванов.
Во время капитального ремонта учеников Голицынской школы № 1 распределили по другим учебным заведениям муниципалитета: старшеклассников (с 5 по 11 класс) приняли в Кубинской СОШ № 1, носящей имя героя России И. В. Ткаченко, а учеников младших классов — в Ликинской школе. Для организованной перевозки детей было арендовано 14 автобусов.

Основная проблема связана с местом посадки и высадки детей. В настоящее время это остановка возле магазина «Дикси» на Петровском шоссе, и жителям микрорайонов Западный и Проспект Керамиков приходится идти около двух километров вдоль дороги, чтобы добраться до неё. Безопасность площадки для посадки и высадки пока не соответствует требованиям.

Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику найти альтернативные места, которые будут удобны для учащихся и их родителей.

Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно работать с ГИБДД для временного изменения движения на отдельных участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно забирать и доставлять учеников.

На остановке возле магазина «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на проезжую часть, а также организовать дежурство с участием представителя транспортной компании и сотрудников УМВД России по Одинцовскому району.

Андрей Иванов также распорядился разместить рядом со остановкой указатели пешеходных переходов и лежачих полицейских.

Кроме того, для родителей учеников будет проведён опрос о концепции благоустройства пруда, расположенного на территории учебного заведения.

Также подрядчик установит новый забор по периметру, решит вопрос разделения столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, проведёт тщательное обследование фундамента здания, так как оно находится на сложной почве, и оборудует помещение для хранения лыж — одного из самых популярных видов спорта среди учеников.

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#одинцово
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В Британии врачам скорой помощи порекомендовали схему «брось и иди»
21 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/Foremniakowski

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании предложила внедрить в работу медиков схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит сократить время приезда по вызовам к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями. Об этом сообщает издание The Times.
Отмечается, что такая практика уже действует в Лондоне. Согласно ей, скорая помощь может не дожиться госпитализации пациента и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в больницах.

По мнению NHS, безопаснее оставить не зарегистрированных и не госпитализированных пациентов в коридорах больниц, чем рисковать жизнями пациентов с более сложными состояниями, которые долго не могут дождаться медиков.

У инициативы появилось множество противников, которые считают неприемлемым бросать больных без обследования и процедуры передачи врачам клиники.

Издание подчёркивает, что процесс госпитализации занимает в среднем меньше 15 минут, но при этом рядом с отделениями неотложной помощи возникают огромные очереди из скорых. Это привело к тому, что в январе 2023 года среднее время приезда скорой по вызову к пациенту с инсультом или инфарктом занимало более 1,5 часа, а должно составлять 18 минут. После введения схемы «брось и иди» в Лондоне потери по времени сократились почти вдвое.

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«Северная зона»: Синоптик рассказал, когда в Московский регион придет хмурость и дождь
Синоптик Шувалов: погода изменится с солнечной на ветреную
21 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/ABGlavin

Предпоследняя неделя октября радует жителей Москвы и области солнечной и теплой погодой. Синоптики утверждают, что это очень редкое явление. Долго ли оно продлится, и когда ждать дождливых, хмурых дней?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что теплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.

«Очень оптимистичное начало недели, и такая погода продержится еще, по меньшей мере, сутки. В среду ожидается небольшой, умеренный дождь. Немножко прибавится облачность и ветер. Циклон уходит на Юг, а у нас — северная фронтальная зона», — сказал синоптик.

По его словам, сильного понижения температуры не будет.

«В четверг будет небольшой дождь, и в пятницу не обойдется без осадков. Западный ветерок ожидаем каждый день в 7-12, 8-13 м/с. Не штормовой, но ощутимый. У нас в принципе погода настроилась на то, чтобы перейти от солнечной и тихой к облачной и ветреной, но все-таки вторая половина октября. Мы и так запаздываем с осенними температурами и количеством осадков», — поделился Шувалов.

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Глава Одинцовского округа поздравил работников дорожного хозяйства с их праздником
21 октября 2024, 12:19

Глава Одинцовского округа и работники дорожного хозяйства (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)

В октябре в России ежегодно отмечается День работников дорожного хозяйства. Профессионалы Одинцовского района выполняют свои обязанности, несмотря на трудности. Андрей Иванов поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником на территории одного из старейших предприятий дорожной отрасли Московской области — Одинцовского дорожно-строительного управления, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня мы собрали вас для того, чтобы искренне поблагодарить за вашу работу. Благодаря вашему труду в нашем округе строятся новые дороги, а те, которые уже построены – содержатся в достойном виде как зимой, так и летом. Дороги – это важнейшая часть городской инфраструктуры. И от того, как она развивается, эксплуатируется, ремонтируется зависит не только качество жизни людей, но и развитие экономики в целом», — поблагодарил сотрудников глава Одинцовского округа.
После церемонии награждения специалисты приступили к подготовке к наступающему зимнему сезону. С первым снегом на дорогах муниципалитета появятся 97 единиц дорожной техники, включая КДМ, МТЗ, погрузчики, грейдеры и асфальтоукладчик.

За последние два года парк ДРСУ пополнился семью единицами техники, в том числе двумя отечественными лаповыми снегопогрузчиками производства НПО «Плавский», экскаватором, мини-погрузчиком, самосвалом, роторной установкой для КДМ и гудронатором.

Для поддержания чистоты тротуаров и пешеходных дорожек будет использовано 20 единиц малой механизации.

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#дорожные службы
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Глава Одинцовского округа Иванов пообещал решить проблемы жителей посёлка Часцы
21 октября 2024, 12:18

Фото: личный приём Иванова / пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл личный приём выездной администрации на территории Производственного объединения «Одинцово». На вопросы сотрудников также отвечали профильные заместители, сообщили в пресс-службе руководства муниципалитета.
Ведущий экономист предприятия, жительница посёлка Часцы, изложила проблему работников, которые добираются до работы на электричке. Существующие маршруты общественного транспорта от станции Одинцово не доезжают до предприятия, а поворачивают в сторону Минского шоссе. Далее работники идут пешком через промзону. В хорошую погоду на это уходит полчаса, а в снег или дождь – гораздо больше.

Как сообщил Андрей Иванов, в будущем году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.
«Переход включён в программу. Строить объект будет Московская область. Проект уже готов, идут изыскательские работы. Рассчитываем, что до конца 2026 года пешеходный переход будет готов», – отметил глава городского округа.
Кроме того, главы профильных служб решат вопрос с общественным транспортом. Необходимо добавить в действующий маршрут остановку около завода и увеличить подвижной состав в часы пик. Другой вариант – организация нового маршрута.

Обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков расположена контейнерная площадка. В результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории, где гуляют дети. Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, собрать мнения жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак – такой вопрос также подняли жители Часцов.

Еще один вопрос задали по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» у деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на их стороне.

«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может. Один из вариантов решения проблемы – использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», – заверил глава округа.

ЗАО «Производственное объединение «Одинцово» – одно из старейших предприятий муниципалитета. Оно появилось в 1932 году. Выпускает межкомнатные двери, имеет высокую степень автоматизации производства. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тыс. дверей в месяц.

На предприятии работают более 360 человек. Площадь цехов превышает 80 тыс. кв. м.

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«Люди чахнут»: Врач рассказал про симптомы скрытой микоплазменной пневмонии
Врач Жемчугов: микоплазменная пневмония практически не имеет симптомов
21 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/g-stockstudio

В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями, однако, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, ситуация под контролем.
В большинстве случаев выявляют так называемую внебольничную пневмонию, основной возбудитель которой — микоплазма.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

«Сейчас из-за смены погоды очень растут простуды. И осложнениями ОРВИ часто бывает воспаление лёгких — пневмония. Классическая пневмония — это высокая температура, сильный кашель, мокрота, головная боль и затруднение дыхания, что может привести к нарушению кровообращения, может пострадать сердце. Именно поэтому надо сразу дифференцировать причину таких явлений и делать тесты на коронавирус, грипп и на микоплазменную/хламидийную пневмонию», — сообщил врач.

Он добавил, что Мycoplasma pneumoniae — это микроб, который не имеет клеточной стенки и вызывает «пневмонию наоборот» оппортунистическую.

«Если классическая пневмония повреждает дыхательные ткани, альвеолы то здесь воспаляются прослойки между долями легких интерстиций, а в них проходят бронхи, мелкие сосуды. Поэтому пневмония называется интерстициальной», — рассказал эксперт.

По его словам, такая пневмония не имеет практически никаких проявлений, кроме слабости, и ее можно выявить путем компьютерной томографии или теста на антитела к микоплазмам.

«Она никак не проявляется, даже кашля нет. Но такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. Поэтому нужно сразу идти к грамотному доктору, который назначит обследование, ведь кроме пневмонии есть много чего другого, включая рак в легких», — подчеркнул специалист.

Владислав Жемчугов напомнил еще раз о том, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.

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В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд
21 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павловского Посада 19 октября провели рейд, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках рейда сотрудники ДПС применяют метод «массовой проверки», который подразумевает проверку максимального количества водителей на определённом участке дороги за определённый период времени.

Инспекторы ГИБДД останавливают автомобили в специальных зонах, обозначенных сигнальными конусами, и визуально оценивают состояние каждого водителя. Если признаки опьянения отсутствуют, с автовладельцами проводятся профилактические беседы и раздаются информационные буклеты. За время проведения рейда нарушений выявлено не было.

«Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Московской̆ области.
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