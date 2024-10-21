Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку отечественного автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.