Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Управляющие компании Подмосковья заплатят за ненадлежащее ведение своей деятельности штрафы на общую сумму 9 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В октябре ведомство рассмотрело 57 административных дел, относящихся к жилищному надзору и лицензионному контролю. В центре внимания оказалась подготовка многоквартирных домов к зиме. Максимальное количество разбирательств пришлось на Сергиево-Посадский городской округ, где было зафиксировали 23 нарушения», – уточнили в пресс-службе.По данным министерства, в рассмотрении дел участвовали 37 субъектов надзорной деятельности, в том числе ресурсоснабжающие организации и ТСЖ. Сумма штрафов составила 9 млн. рублей.
Организации, привлечённые к административной ответственности, могут оплатить штраф в течение 20 календарных дней с момента его вынесения. В этом случае предусмотрена скидка, которая составит 50% от общей суммы.
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Лора Луганская