В квартиры дома в Бронницах вернули газ

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жильцам дома в Бронницах восстановили подачу газа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время техобслуживания внутргазового оборудования в доме №7А в Маяковском переулке подрядчик Мособлгаза – ООО «Прометей Плюс» – выявил нарушения воздухообмена и отсутствие тяги в жилых помещениях. Для безопасности жителей была временно прекращена подача газа в несколько квартир дома. Восстановительные мероприятия провели под контролем сотрудников Минчистоты», – говорится в сообщении.Газ на время ремонта перестал поступать в 35 квартир из 60. Сегодня без газа остаются лишь три, причём люди в них не проживают. Доступ туда специалистам получить не удалось из-за отсутствия жильцов. В остальных квартирах все неполадки устранены, газоснабжение восстановлено.
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Лора Луганская