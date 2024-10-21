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В квартиры дома в Бронницах вернули газ

21 октября 2024, 14:24
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Жильцам дома в Бронницах восстановили подачу газа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Во время техобслуживания внутргазового оборудования в доме №7А в Маяковском переулке подрядчик Мособлгаза – ООО «Прометей Плюс» – выявил нарушения воздухообмена и отсутствие тяги в жилых помещениях. Для безопасности жителей была временно прекращена подача газа в несколько квартир дома. Восстановительные мероприятия провели под контролем сотрудников Минчистоты», – говорится в сообщении.
Газ на время ремонта перестал поступать в 35 квартир из 60. Сегодня без газа остаются лишь три, причём люди в них не проживают. Доступ туда специалистам получить не удалось из-за отсутствия жильцов. В остальных квартирах все неполадки устранены, газоснабжение восстановлено.

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#подмосковье
#московская область
На трассе М-7 потушили три горевших у автозаправки автомобиля
21 октября 2024, 15:12

Фото: пожар в Богородском / пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали последствия крупного ДТП. На 57-м км. трассы М-7 «Волга» загорелись сразу три автомобиля – фура, КАМАЗ и легковая машина, сообщили в пресс-службе ведомства.
«У фуры с прицепом на ходу загорелась кабина. Водитель успел съехать с дороги и остановился на обочине рядом с припаркованными автомобилями. Топливо растеклось по склону и достигло двух машин. Они сразу загорелись. Работник дорожной службы, перевозивший в автоцистерне воду, до приезда пожарных попытался потушить пламя, но не смог», – уточнили в пресс-службе.
Прибывшие огнеборцы 259-й пожарно-спасательной части развернули пожарные рукава и приступили к тушению горящих транспортных средств. При этом в 50 м. от места происшествия находилась автозаправочная станция. С помощью пены пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

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В квартиры дома в Бронницах вернули газ

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#мособлпожспас
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#фура
#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Пьяный полицейский на машине насмерть сбил девушку в Курганской области
21 октября 2024, 14:46

Фото: istockphoto/Motortion

Полицейский на личном автомобиле насмерть сбил девушку возле бара в городе Далматово Курганской области. Проведённая позже экспертиза установила, что в момент наезда он был пьян.
Смертельное ДТП произошло утром 19 октября, сообщает сетевое издание URA.RU. Правоохранитель на личном автомобиле сбил молодую девушку, которая стояла на обочине дороги. Совершив наезд, он скрылся с места ДТП. Потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы.

Свидетели описали автомобиль, совершивший смертельный наезд, и правоохранители по горячим следам быстро вычислили и разыскали его владельца. Оказалось, что им был их коллега. Мужчину задержали. Экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии. В отношении экс-правоохранителя возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и побега с места ДТП. Задержанный помещён под стражу.

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#дороги
#автомобиль
#уголовное происшествия
#полиция
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На Урале ФСБ изъяла у банды 41 килограмм золотых самородков на 300 млн рублей
21 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержали их в Челябинской области, но промышляли незаконной добычей драгоценного металла злоумышленники не только там. Кроме золота, добытого преступным путём, у членов банды изъяли инструменты и оборудование, которые обычно используют золотодобытчики.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полученные драгоценные металлы преступники сбывали в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в особо крупном размере. В настоящее время следователи устанавливают связи преступников, а также иные возможные факты их противоправной деятельности.

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#преступники
#оборудование
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#золото
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Трое детей едва не сгорели в Курске, пока мать всю ночь пела в караоке-баре
В Курске трое детей едва не сгорели в квартире, пока мать пела в караоке-баре
21 октября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/bodnarchuk

В Курске трое маленьких детей едва не сгорели в пожаре, пока их мать пела в ночном караоке-баре. Об этом сообщает УМВД по Курской области 21 октября.
Ночью в съёмной квартире произошёл пожар из-за небрежного обращения с электроприборами. Старший ребёнок почувствовал запах гари и успел вывести своих младших братьев и сестру к соседям. Дети остались невредимы, но квартира полностью сгорела.

По данным полиции, женщина снимала квартиру на улице Домостроителей. Поздно ночью она ушла в ночной клуб, оставив дома детей 11, 9 и 3 лет. Когда дети спали, один из электроприборов загорелся.

Старший сын рассказал, что почувствовал, как загорелось одеяло. Он крикнул и разбудил братьев и сестру. Вместе они успели выбежать из дымящейся квартиры. Соседи впустили их к себе и вызвали пожарных.
«Дети пытались дозвониться до матери, но её телефон был выключен. Отец детей работал вахтовым методом в другом регионе», — уточнили в УМВД.

Женщина вернулась домой около семи утра, пьяная. Там ее встретили пожарные и полицейские. Оказалось, что даму привлекали за подобное поведение. Полиция составила административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семью поставили на учёт.

Если хозяин выгоревшей квартиры потребует возместить ущерб, женщине придётся выплатить компенсацию.

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Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты
21 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Ученица седьмого класса покончила с собой в подмосковном Раменском после того, как мама запретила ей курить электронные сигареты. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мать обнаружила у 13-летней дочери электронную сигарету. Женщина отругала девочку и запретила их курить. Семиклассница делилась с друзьями своими переживаниями на этот счет, жалуясь, что родители не понимают ее желаний и слишком строго воспитывают.

Тело подростка обнаружили в минувшую пятницу, 18 октября, около 19:30, после того, как она ушла в гости к подружке.

Семиклассница училась в Раменской гимназии, жила со старшей сестрой и мамой. В настоящее время семью проверяют.

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«Попали в рабство»: 18 мужчин работали на ферме за еду в Ростовской области
В Ростовской области спасли из трудового рабства 18 человек
21 октября 2024, 12:51

Фото: iStock/vmargineanu

В Ростовской области из трудового рабства спасли 18 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, у вновь прибывшего мужчины забыли отобрать телефон, чем и воспользовался один из пленных. Он смог связаться с родственниками, которые сразу обратились в полицию. Силовики нагрянули в поселок Слава Труда, где на ферме обнаружили 18 невольников. Пленник рассказал, что попал в рабство пару месяцев назад. В Ростове был проездом, в это время он встретил незнакомцев, которые предложили вместе выпить, что он и сделал, а когда очнулся, то уже был в бараке без смартфона и денег.

Некоторые приехали на ферму добровольно. Им предлагали сезонную работу с оплатой 1000 рублей в сутки. Однако работали они там за еду. Тех, кто возмущался, били.

По словам пленников, на ферме всем заправлял цыган по кличке «Батя», который ранее уже был судим за мошенничество и похищение людей. В настоящее время уже пять человек написали на «фермера» заявления. Он находится в полиции.

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В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника в соцсетях
В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника открыть огонь по детям
21 октября 2024, 12:49

Фото: istock/Elena Medoks

В Уфе лицей №107 экстренно эвакуировали из-за угрозы, связанной с намерением одного из учеников открыть огонь по сверстникам. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия 21 октября.
К эвакуации и последующим мерам безопасности привели сообщения, опубликованные в соцсети от имени одного из учеников, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В своих постах школьник говорил о постоянных унижениях и побоях, угрожая расправой над обидчиками в школе. В одном из сообщений он указал на 21 октября 2024 года, как дату предполагаемого нападения.

Позже выяснили, что личный аккаунт одного из школьников в социальных сетях был взломан.

В мэрии Уфы отметили, что предприняли все необходимые меры, которые предписаны на случай террористической угрозы.
«Образовательный процесс осуществляется в учебном заведении в штатном режиме», — уточнили по итогу в городской администрации.

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Число пострадавших в аварии с автобусом в Люберцах выросло до 12
21 октября 2024, 11:58

Фото: ДТП в Люберцах / пресс-служба прокуратуры МО

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Люберцах увеличилось до 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«В ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, в том числе ребёнок, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Им оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Ранее сообщалось, что в аварии получили травмы три человека. По информации Главного управления МВД России по Московской области, на 27-м км автодороги М-5 «Урал» водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

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Четыре мигранта изнасиловали соотечественницу в московском парке
Четыре мигранта из Узбекистана изнасиловали соотечественницу в парке Москвы
21 октября 2024, 11:58

Фото: istock/Tinnakorn Jorruang

В парке Москвы четверо узбекских мигрантов изнасиловали свою соотечественницу. Инцидент произошел ночью 20 октября в районе улицы Краснобогатырской.
«Трое из нападавших насиловали жертву, а четвертый сторожил, обеспечивая безопасность для своих сообщников», — сообщает Следственный комитет по Москве.

Всех четверых оперативно задержали. Дело расследует Преображенский межрайонный отдел Следственного комитета по Восточному округу Москвы. Преступление квалифицировали по 131 статье УК — изнасилование, совершенное группой лиц.

Следствие планирует обратиться в Преображенский районный суд с просьбой об аресте мигрантов. За групповое изнасилование им грозит до 10 лет колонии.

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