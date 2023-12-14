Подмосковные коммунальщики в пятницу перейдут на усиленный режим работы из-за циклона «Ваня»

Фото: Минтранс МО
С пятницы все подмосковные коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада, который принесёт мощный циклон «Ваня». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
«Мы определили алгоритм работы в нестандартной ситуации. В пятницу дворники начнут работать с 6 утра и каждые четыре часа будут очищать входные группы, пешеходные дорожки вдоль домов и тротуары во дворах. Техника будет ходить по приоритетным маршрутам, убирая снег к бортовой части. Внимание будет уделяться и подъездам к контейнерным площадкам. Парковки и детские площадки очищаться не будут», – рассказала руководитель надзорного ведомств в ранге министра Светлана Аипова.По её словам, в субботу к этому перечню добавят роторы. В воскресенье небольшие бригады очищать от снега проезды и парковочные места. В понедельник ночью коммунальные службы начнут вывозить снег. Продолжат работу техники и дворники.
Ранее синоптики сообщили, что сильный снегопад в Подмосковье начнётся в ночь на пятницу. Прогнозируются ветер до 17 м/с, гололедица и метель. В регионе выпадет треть месячной нормы осадков. Высота сугробов может вырасти до 50 см.
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Лора Луганская