Подмосковные коммунальщики завершили первый этап капремонта очистных сооружений в Новоазовске

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Новоазовске Донецкой Народной Республики закончен первый этап капремонта очистных сооружений, который проводили коммунальщики из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подмосковные специалисты восстанавливают объекты инженерной инфраструктуры в ДНР уже несколько лет. Особое внимание уделяется восстановлению очистных сооружений и канализационных станций. Завершился первый этап капремонта канализационной станции биологической очистки. Это один из важнейших объектов инженерной инфраструктуры города. Обследование станции, проведённое летом 2022 года, выявило такие проблемы, как коррозия железобетонных конструкций, отсутствие и сильный износ элементов, нерабочая система аэрации, сквозные повреждения трубопроводов и металлоконструкций, 90-процентный износ оборудования машинного зала. Все это создавало угрозу экологии и жителям.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
После завершения первого этапа ремонта станция вернулась к штатному режиму приёма и биологической очистки сточных вод. Работы принял вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Он отметил, что на объекте установлено оборудование качественно нового уровня по размерам и по энергопотреблению. Это позволит местному водоканалу и предприятию «Вода Донбасса» значительно сэкономить на оплате энергоресурсов.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах, а также микрорайонах Мариуполя «Восточный-1» и «Восточный-2».
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Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«На объекте было установлено оборудование 1979 года. Новоазовск планируют сделать туристическим центром, но никакой туризм рядом с морем невозможен без нормально функционирующих очистных сооружений. Приоритетами нашей работы были ремонт и реконструкция действующих очистных сооружений. Сейчас мы полностью завершили работы на первой нитке. Они выполнялись по самой современной технологии Ростеха, которая успешно применяется на Лыткаринских очистных сооружениях и будет применена в Дмитрове и в Дубне», – сказал Хромушин.
Он отметил, что на объекте установлено оборудование качественно нового уровня по размерам и по энергопотреблению. Это позволит местному водоканалу и предприятию «Вода Донбасса» значительно сэкономить на оплате энергоресурсов.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах, а также микрорайонах Мариуполя «Восточный-1» и «Восточный-2».
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Лора Луганская