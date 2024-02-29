Вице-губернатор Хромушин потребовал не срывать сроки строительства очистных сооружений

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Руководства муниципалитетов должны усилить контроль за строительством очистных сооружений в регионе. Такую задачу поставил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Совещание по этому вопросу прошло в Доме правительства Московской области. Хромушин попросил глав городских округов, где уже идет или планируется строительство очистных, взять ход работ на свой контроль, несмотря на наличие федерального и регионального надзора.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в свою очередь отметил, что сейчас в регионе строят 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки.
После реализации проектов качественную воду получат более 560 тысяч жителей Подмосковья.
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«Ряд округов, в частности, Дубна, Кашира и Сергеев-Посад вызывают у нас опасения по поводу срыва сроков и своевременного ввода очистных сооружений. Здесь необходимо ускориться. Ещё раз напоминаю подрядчикам: там, где мы выявили низкую строительную готовность объектов, сроки переносить не будем. А с горе-подрядчиками будем расставаться без сожаления», – сказал вице-губернатор.
После реализации проектов качественную воду получат более 560 тысяч жителей Подмосковья.
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Лора Луганская