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Вице-губернатор Хромушин потребовал не срывать сроки строительства очистных сооружений

29 февраля 2024, 21:14
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Руководства муниципалитетов должны усилить контроль за строительством очистных сооружений в регионе. Такую задачу поставил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Совещание по этому вопросу прошло в Доме правительства Московской области. Хромушин попросил глав городских округов, где уже идет или планируется строительство очистных, взять ход работ на свой контроль, несмотря на наличие федерального и регионального надзора.
«Ряд округов, в частности, Дубна, Кашира и Сергеев-Посад вызывают у нас опасения по поводу срыва сроков и своевременного ввода очистных сооружений. Здесь необходимо ускориться. Ещё раз напоминаю подрядчикам: там, где мы выявили низкую строительную готовность объектов, сроки переносить не будем. А с горе-подрядчиками будем расставаться без сожаления», – сказал вице-губернатор.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в свою очередь отметил, что сейчас в регионе строят 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки.

После реализации проектов качественную воду получат более 560 тысяч жителей Подмосковья.

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Возводимые в Подмосковье 12 очистных сооружений обеспечат чистой водой 560 тысяч жителей
29 февраля 2024, 21:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье сейчас строят 12 очистных сооружений. С окончанием строительства более 560 тысяч жителей региона получат качественную воду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Сейчас одновременно на территории региона мы строим 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки. Самые крупные объекты – в Дубне, Звенигороде, Можайске, Апрелевке, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Лыткарине, Солнечногорске, Рузе и Щёлкове. Получать принципиально новую и качественную коммунальную услугу водоотведения по итогам реализации всех проектов будут более 560 тысяч жителей Московской области», – отметил Велиховский.
Он выступил на совещании по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории Московской области, которое прошло в Доме правительства региона под руководством вице-губернатора – министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина. На совещание также собрались главы городских округов и представители крупнейших подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством очистных сооружений.
«Сегодня у нас в регионе реализуется одна из масштабнейших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Мы жёстко контролируем объёмы и сроки исполнения мероприятий нацпроекта «Экология». Финансирование очистных сооружений осуществляется, в том числе, за счёт федерального бюджета. Поэтому «народная забава» поменять технологию, оборудование и пересогласовать проект в экспертизе не пройдёт», — предупредил Хромушин.
Он добавил, что не будет допущено также увеличения сроков строительства очистных сооружений и переноса сроков сдачи объектов по госконтрактам. В этом случае контракты с такими подрядчиками будут расторгнуты, а с исполнителя востребуют неустойку.

Очистные сооружения в Подмосковье реконструируют и строят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Цель – серьёзно сократить объём отводимых в реку загрязнённых сточных вод.

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#очистные сооружения
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Депутат Бессараб назвала заявление президента о повышении МРОТ амбициозной задачей
29 февраля 2024, 20:49

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Ранее планировалось, что минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 30 тыс. рублей, однако президент, как всегда, поставил более жёсткую и сложную задачу. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так она прокомментировала заявление Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое – до 35 тыс. рублей.
«Эта задача амбициозна, но уверена, что она будет выполнена. Уже сегодня МРОТ составляет более 19 тыс. рублей», – сказала парламентарий в беседе с RT.
Это, по словам депутата, повлекло повышение заработной платы не только для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
«Фактически были пересмотрены системы оплаты труда, потому что дифференциация между первым и вторым разрядами, между тарифными сетками, не должна быть слишком маленькой», – пояснила Бессараб.
Парламентарий уверена, что поставленные президентом задачи будут выполнены, что улучшит качество жизни россиян.

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#московская область
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Херсонская область страдает от некачественной воды, сообщили власти региона
Херсонские власти: для качественного водоснабжения важна программа «Чистая вода»
29 февраля 2024, 19:53

Фото: iStock/by sonmez

Программа «Чистая вода» наиболее актуальна для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе своего послания к Федеральному собранию. Он подчеркнул важность снабжения россиян чистой качественной питьевой водой, поэтому программа «Чистая вода» будет продолжена.

Алексеенко сообщил, что в этом году в рамках программы в регионе начнутся работы по реконструкции пяти артезианских скважин, будет произведён ремонт сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова.

Правительство России выделило на реализацию этого плана 900 миллионов рублей.

В настоящее время изношенность водопровода и канализации в Херсонской области близка к 100%.

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#херсонская область
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Для госслужащих могут ужесточить наказание за нарушение этических норм
29 февраля 2024, 19:41

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Госдуму внесён законопроект о расширении возможностей для прекращения по инициативе работодателя контракта с госслужащими, если те совершили поступки, порочащие честь и достоинство. Об этом в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Авторы законопроекта считают, что установление специальных требований к поведению госслужащих поможет предотвратить действия, не соответствующие их статусу и нормам поведения. Сейчас уволить за такие поступки сложно. Например, при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения вне рабочего времени применение действующих оснований для увольнения по инициативе работодателя затруднительно. Ведь действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения», – пояснили в ГУРБ.
Там добавили, что акцент в проекте закона сделан на том, чтобы предотвратить поведение госслужащих, которое может подорвать авторитет органов власти. Ведь в основе их работы – защита общественных интересов.

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Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии
29 февраля 2024, 19:39

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Страховая пенсия по старости может быть не назначена из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По действующим правилам россиянин должен иметь 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента для получения страховой пенсии.

Если же этих элементов не хватает, значит пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать её можно через пять лет после достижения пенсионного возраста, рассказала собеседница «Москвы 24».

Бессараб добавила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 58 лет, и мужчины в возрасте от 63 лет.

Депутат подчеркнула, что получить страховую пенсию реально. За 15 лет работы можно набрать 30 ИПК даже при низкой заработной плате, если получать по два балла в год.

Также она напомнила, что в стаж входят нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребёнком и участие в СВО.

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#пенсия
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#госдума
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Адвокат рассказала о самом страшном последствии измены супруга
Адвокат Шабанова: После измены супруга проведите ревизию общего имущества
29 февраля 2024, 19:35

Фото: iStock/AntonioGuillem

Измена второй половинки — очень страшное событие в жизни любого человека. Однако, ужас ситуации заключается не только в предательстве партнёра, но и в возможной потере совместно нажитого имущества.
О том, что необходимо сделать, как только вы узнали об измене, рассказала в интервью NEWS.RU адвокат Виктория Шабанова.

«Как юрист, я рекомендую в случае измены, особенно длительной, трезво оценивать ситуацию и по возможности провести ревизию совместно нажитого имущества, так в порыве конфетно-букетных отношений с любовницей/любовником супруги забывают, каким трудом было нажито имущество, и часто начинают переписывать, дарить его направо и налево своим новым половинкам», — предупредила эксперт.

Адвокат напомнила, что произвести раздел имущества можно находясь в браке. При этом, Шабанова посоветовала сохранить все имеющиеся у вас доказательства измены супруга, их будет необходимо приложить к заявлению о расторжении брака.

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#развод
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ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колёсами грузовиков с гумпомощью
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи в Газу, сообщил ЦАХАЛ
29 февраля 2024, 19:02

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильские военные подчеркнули, что десятки людей были убиты и ранены либо в результате давки, либо после наезда на них грузовиков, привозивших в регион гуманитарные грузы.

Пресс-служба ЦАХАЛ в подтверждение своих слов опубликовала видеозапись с беспилотника. На ней видно, как огромное количество жителей анклава окружают грузовики с гумпомощью. Также отмечается, что они активно грабят эти машины.

Ранее сообщалось, что Египет отказался дать палестинцам убежище. Вместо этого было организовано строительство стены на границе с городом Рафах на юге сектора Газа.

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#израиль
#палестина
#погибшие
#гуманитарная помощь
#сектор газа
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Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Синоптик Леус: в Москве снег растает во второй половине апреля
29 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/WDnet

В Москве снег сойдет во второй половине апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Специалист отметил, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

Он уточнил, что март в Москве будет немного теплее нормы.

«Тем не менее, исходя из всего этого, раннего схода снежного покрова ожидать не стоит. По нашим расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля», — заключил Леус в беседе с RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что в начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. По его словам, 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако 2 марта будет также южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.

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#весна
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Психологи назвали черту личности, которая повышает авторитет у подростков
МГППУ: авторитет в молодом коллективе повышает способность к сопереживанию
29 февраля 2024, 18:31

Фото: iStock/Ridofranz

Способность к эмпатии помогает молодым людям повышать свой авторитет среди ровесников. К такому выводу пришли специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Согласно результатам проведённого исследования, способность к сопереживанию другим и высокие просоциальные ценности сокращают риск попадания молодых людей в круги сверстников, которые воспринимаются их окружением как неавторитетные. Это обусловлено тем, что подростки и молодые люди предпочитают общаться с людьми, наделёнными эмпатией, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Крушельницкая.

В исследовании приняли участие порядка 400 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Они прошли опрос, в результате которого стало понятно, что эмпатия, как правило, больше развита у хорошо воспитанных молодых людей с высокой ценностью принятия других людей и глубокой осмысленностью собственной жизни.

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