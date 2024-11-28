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Главная / Новости / Общество/ В коллекции музея «Культурный слой» появились новые нумизматические находки

В коллекции музея «Культурный слой» появились новые нумизматические находки

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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В ноябре на КПО Московской области специалисты обнаружили российские монеты, вышедшие из обращения. Среди находок были серебряный и екатерининский рубли, а также банкнота 1917 года, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экспозиция музея при КПО в Егорьевске пополнилась примерно 3 000 российских монет достоинством 1, 5 и 10 копеек, которые вышли из обращения. Их общая стоимость составляет 369 рублей. Монеты размещены в одном из первых экспонатов музея — аптечной ёмкости.

Ранее рядом с ними были найдены две другие денежные купюры: 3 рубля (1961 год) и 100 рублей (1993 год).



Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На КПО в Солнечногорске сортировщики обнаружили на ленте уникальную старинную монету — серебряный рубль Екатерины Великой и банкноту 1917 года. Найденная банкнота является государственным кредитным билетом на 250 рублей 1917 года, который символизирует денежный знак Временного Правительства.

На одной стороне этого билета изображён двуглавый орёл без регалий, наложенный на геометрический орнамент — символ «Хас», что означает «благосостояние».

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#рубль
#кпо
#подмосковье
#музей
В Подмосковье поставили на кадастр заповедник-болото
28 ноября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Охранную зону памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» поставили на кадастровый учёт, заповедник расположен на территории сельского поселения Ильинское городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Общая площадь охранной зоны составляет 15 гектаров, там находятся болота, смешанные леса и луговые комплексы. Теперь информацию о границах охранной зоны с разрешёнными видами деятельности можно узнать по публичной кадастровой карте», — говорится в сообщении.
На территории заповедника «Ключевое болото Кольчиха» обитают такие редкие виды флоры и фауны, как пустельга, лютик длиннолистный, пальчатокоренник Фукса, колокольчик широколистный, волчеягодник обыкновенный, синюха голубая и земляника мускусная.

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#природа
#экология
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В Щёлкове пройдёт фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ
28 ноября 2024, 09:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

30 ноября в городском округе Щёлково состоится ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии примут участие мальчики и девочки из воскресных школ Московской епархии 2011–2015 годов рождения, представляющие благочиния и крупные приходы Московской епархии.

Программа фестиваля включает восемь дисциплин: весёлые старты, мини-футбол, городошный спорт, комбинированную легкоатлетическую эстафету, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

Фестиваль пройдёт 30 ноября 2024 года в спортивном комплексе «Подмосковье» по адресу: Московская область, Щёлково, улица Краснознамёнская, дом 24.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Церемония открытия состоится в 11:00, соревнования будут проводиться с 11:20 до 14:20, а награждение победителей запланировано на 14:30–15:00.

Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области организован Министерством физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальным отделом по координации миссионерской и молодёжной деятельности Московской митрополии Русской православной церкви и администрацией городского округа Щёлково.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ограничение по возрасту — 0 .


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#подмосковье
#спорт
#щёлково
#соревнования
#религия
#рпц
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На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
28 ноября 2024, 09:04

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на восьми региональных дорогах в семи городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
Ремонт ограждений был проведён в городской черте:

  • на улице Рябиновая в микрорайоне Востряково и на 57 километре Каширского шоссе в Домодедово;
  • на улице Московская в Долгопрудном;
  • на Олимпийском проспекте в Мытищах;
  • на улице Гагарина в Жуковском;
  • на Носовихинском шоссе в Реутове;
  • на 51 километре старого Симферопольского шоссе в Подольске;
  • на улице Ганны Шостак в дачном посёлке Черкизово Пушкинского района.

В Министерстве транспорта Московской области отметили, что проверка состояния региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяется качеству покрытия и элементам, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее в ведомстве сообщали о модернизации и ремонте около 70 светофорных объектов на региональных дорогах Московской области.

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#дороги
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#ремонт дорог
#подмосковье
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Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
28 ноября 2024, 06:03

Фото: iStock/undefined undefined

Осень подходит к концу, а это значит, что зимние праздники все ближе, как и наступление нового 2025 года. Каких изменений стоит ожидать россиянам?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что положение россиян в 2025 году не ухудшится.

«В социальном плане все достаточно спокойно. Это связано с тем, что нас ожидают успехи в области развития экономики и грамотная политика внутри страны. Ни к каким серьезным волнениям или негативу со стороны населения ситуация в новом году не приведет. Народ продолжит так же развиваться и жить спокойно», — сообщил эксперт.

Ранее таролог предсказал экономический подъем России в 2025 году.

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Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
Интервью Дарьи Богдановой* Кашину стало причиной возбуждения уголовного дела
28 ноября 2024, 05:28

Фото: iStock/Akintevs

Правнучка известного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* стала фигурантом уголовного дела из-за интервью журналисту Олегу Кашину.
В материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС, говорится, что Богданова*, находясь за границей, сделала в интервью заявления, которые были расценены как оправдание терроризма и призывы к насильственным действиям в отношении институтов российской власти.

Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову*, обвиняя её в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она также включена 31 октября в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, в деле отмечается, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в сборе средств в поддержку украинских вооруженных сил.

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*признана иноагентом в РФ
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#ук
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#рф
#иноагенты
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Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости
Глава ФПБК Бородин: у Макаревича* 70 объектов недвижимости в России
28 ноября 2024, 04:57

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть около 70 объектами недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru.
По словам активиста, Макаревич*, находясь за границей, критикует политику России, президента Владимира Путина и действия, связанные со специальной военной операцией (СВО).

Бородин также выступил за изменения в законодательстве, которые позволили бы зачислять доходы иностранных агентов на специальные счета, блокируя их финансовую активность в стране

В дополнение Бородин предложил распространять ответственность иностранных агентов на их детей. В частности, он заявил, что сын Макаревича*, Иван, должен отправиться в зону СВО, если не выполнит «долг перед родиной».

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*Признан Минюстом России иноагентом
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#иноагенты
#недвижимость
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Илон Маск заявил о превосходстве Достоевского над книгами по психологии
28 ноября 2024, 00:35

Фото: iStock/Goroda

Илон Маск поддержал мнение о превосходстве произведений Федора Достоевского над современными книгами по психологии, высказавшись в соцвети X.
Он выразил свое согласие, комментируя публикацию в социальной сети X, где пользователь привел цитату из романа «Братья Карамазовы», которая начиналась со слов «главное, самому себе не лгите», и отметил, что она глубже, чем целые психологические труды.

Маск коротко подтвердил свое одобрение.

«Правда», — написал он.
Это вызвало обсуждение среди его подписчиков, ценящих классическую литературу.

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.

Он также верит, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — их сделали дорогими и неэффективными.

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В Московской области с апреля по ноябрь отремонтировали более 620 дворов

В Подмосковье в 2025 году проведут 76 кампаний к памятным датам военной истории
#мнение
#илон маск
#литература
#психология
#сша
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В Московской области с апреля по ноябрь отремонтировали более 620 дворов
27 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье завершили программу ремонта дворов на 2024 год. Всего с апреля по ноябрь благоустроено более 620 дворовых территорий, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Под контролем сотрудников министерства проводились работы в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В 57 городских округах региона благоустроено 627 дворов. Самое большое количество привели в порядок в Люберцах – 27, Химках – 25 и в Воскресенске – 24.
«Мы завершили реализацию программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 2024». Уже составляем план на будущий год. Планируем отремонтировать более 500 дворов. Если позволит погода, работы начнутся в апреле. Адресные перечни ежегодно формируют органы местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с момента старта программы отремонтировали уже более 7,5 тыс. дворовых», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как напомнили в министерстве, благоустройство дворов включает ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку зелёных насаждений, обновление парковочных мест и малых архитектурных форм. Желающие внести предложения по благоустройству двора могут обратиться в администрацию своего городского округа. Предложения и пожелания жителей учитываются по всем мероприятиям.

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#владислав мурашов
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#дворы
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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Главную новогоднюю ёлку страны привезут из Подмосковья в Кремль 12 декабря
27 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Управделами президента РФ

Найденную в Подмосковье главную новогоднюю ёлку страны встретят у Спасской башни Московского Кремля в полночь 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управделами президента России.
«Мероприятие организовано под руководством Управления делами президента Российской Федерации вместе с правительством Московской области и Комитетом лесного хозяйства Подмосковья. Отбор главной новогодней ёлки страны проходил в соответствии со строгими параметрами. Это форма, объём хвои, состояние лап и внешний вид», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ель была найдена недалеко от деревни Знаменка под Можайском. Её возраст – 90 лет, высота – 25 м, диаметр ствола 60 – см, размах веток – 8 м.

Можайский городской округ уже в третий раз становится родиной главной новогодней ёлки страны.

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#московская область
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