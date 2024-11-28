В коллекции музея «Культурный слой» появились новые нумизматические находки

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В ноябре на КПО Московской области специалисты обнаружили российские монеты, вышедшие из обращения. Среди находок были серебряный и екатерининский рубли, а также банкнота 1917 года, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На одной стороне этого билета изображён двуглавый орёл без регалий, наложенный на геометрический орнамент — символ «Хас», что означает «благосостояние».
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