В Московской области за год собрали более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подводит итоги своей деятельности за 2024 год. С начала текущего года в Московской области дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 835 контейнеров для сбора текстиля.
В Московской области уже работает более 2900 пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев было собрано свыше 300 тонн тары и 4500 тонн текстиля — это на 237% больше, чем в 2023 году.
В скором времени Министерство запустит новый сервис на региональном портале государственных услуг для размещения предпринимателями пунктов сбора пластиковых отходов, алюминия и текстиля.
Все доступные локации будут отображаться на интерактивной карте, что существенно сэкономит время на поиск подходящих мест. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.
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В скором времени Министерство запустит новый сервис на региональном портале государственных услуг для размещения предпринимателями пунктов сбора пластиковых отходов, алюминия и текстиля.
Все доступные локации будут отображаться на интерактивной карте, что существенно сэкономит время на поиск подходящих мест. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Дайана Хусинова