Подмосковные курсанты Росгвардии приняли участие в учебной стрельбе

фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
«Инструктор по боевой и физической подготовке старший лейтенант полиции Денис Рощин, объяснил принцип действия автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также провел для курсантов инструктаж по обращению с оружием. После ребята приступили к разборке и сборке учебных пистолета и автомата, а также продемонстрировали свою меткость в поражении учебных целей на различных дистанциях», — отметили в пресс-службе ведомства.
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