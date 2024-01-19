В Подмосковье упростили оформление документов для школьных турпоездок

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«Теперь данные о поездке заполняются автоматически по коду туристического продукта. Кроме того, сервис самостоятельно проверит факт обучения ребёнка в школе, а социальный сертификат на бесплатную поездку будет оформлен проактивно», — говорится в сообщении.Туристические услуги предоставляются в Подмосковье бесплатно – по социальному сертификату — школьникам 5-9 классов. В рамках этой льготы доступны поездки по региону и посещение Третьяковской галереи. Каждому школьнику положен один сертификат в год.
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