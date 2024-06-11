Подмосковные лесничие рассказали, как выжить в лесу во время грозы

Гроза, заставшая в лесу, опасна тем, что человек может пострадать от удара молнии. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно следовать нескольким правилам. О них рассказали подмосковные лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.