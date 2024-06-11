Подмосковные лесничие рассказали, как выжить в лесу во время грозы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Гроза, заставшая в лесу, опасна тем, что человек может пострадать от удара молнии. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно следовать нескольким правилам. О них рассказали подмосковные лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Безопаснее всего в лесу во время грозы будет укрыться на участке, где растут низкорослые деревья. А вот прятаться от дождя и молний рядом с высокими деревьями крайне не рекомендуется, особенно если это сосны, дубы или тополя. А наиболее опасны одинокостоящие деревья», — говорится в сообщении.Кроме того, во время грозы следует отключить мобильный телефон и другие гаджеты.
В Комлесхозе также рассказали, что во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в открытых водоёмах и не рекомендуется пережидать непогоду на берегу. Лучше отойти от берега и спуститься с возвышения в низину. Если укрытия нет, нужно сесть на корточки в овраге, ложбине или другом углублении и обхватить ноги руками.
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