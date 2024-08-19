Подмосковные лесопожарные станции в этом году примут 40 единиц техники

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На лесопожарные станции Подмосковья в этом году поступило 35 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Технику закупают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
«На вооружение лесопожарных формирований приняли пассажирские и грузопассажирские автомобили, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, пожарные автоцистерны, седельные тягачи и многое другое. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС», – рассказали в пресс-службе.Новую технику будут использовать для тушения лесных пожаров и для проведения лесохозяйственных работ в сложных условиях. В этом году планируется поставка ещё пяти единиц спецтехники.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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Лора Луганская