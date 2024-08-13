В подмосковных лесах в 2024 году выявили 4,5 тыс. нарушений закона

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье с начала года зафиксировали свыше 4,5 тыс. нарушений лесного законодательства.
Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По всем нарушениям составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях. В 75% случаев виновные установлены.
Агулов уточнил, что чаще всего в лесах выявляли нарушения правил пожарной безопасности, санитарной безопасности, а также самовольное занятие лесных участков.
По закону нарушители лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.
Так, для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и природным объектам.
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«С начала 2024-го более 1 тыс. инспекторов лесной охраны подмосковного Комлесхоза ежедневно патрулировали земли лесного фонда и контролировали соблюдение лесного законодательства. За это время выявлено 4523 нарушения. Больше всего их обнаружили на территории Бородинского, Виноградовского, Волоколамского, Дмитровского и Истринского лесничеств», – рассказал Агулов.
По всем нарушениям составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях. В 75% случаев виновные установлены.
Агулов уточнил, что чаще всего в лесах выявляли нарушения правил пожарной безопасности, санитарной безопасности, а также самовольное занятие лесных участков.
По закону нарушители лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.
Так, для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и природным объектам.
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Лора Луганская