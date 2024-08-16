Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В конце лета в Подмосковье начинается сезон активного сбора грибов, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там обратили внимание на то, что многие даже не задумываются об опасности брошенной в лесу спички, непотушенного окурка или непогашенного костра.
«Листья, мох, хвоя, валежник – всё это воспламеняется в одно мгновение. С треском горят молодые ели и сосны. В основном именно по вине человека страдают леса, сельхозугодья и дачные участки. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что нельзя бросать в лесу горящие спички, непотушенные окурки, тлеющие тряпки, сжигать мусор, разводить костры в пожароопасный период, оставлять стеклянные бутылки или осколки.
Помимо этого, запрещено оставлять в лесу мусор, особенно пропитанный маслом, бензином и другими горючими материалами. Нельзя также поджигать траву или кустарники на полянах и опушках леса, в садах и на полях.
Разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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Лора Луганская