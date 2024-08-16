Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов

14-летний подросток из Барнаула покончил с собой после того, как отчим надругался над ним. Оказалось, что младшая сестра школьника ранее тоже была подвергнута насилию, но от другого отчима. Что скрывала мать семейства и что произошло с ребенком в день трагедии расскажет редакция «Радио 1».