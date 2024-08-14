В Талдомском округе обустроили новое место отдыха на природе

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Место отдыха благоустроили на территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества в Талдомском городском округе сотрудники местного филиала Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Обустроенное место отдыха находится рядом с дорогой к реликтовому ледниковому озеру Золотая Вешка. Теперь любоваться на воду можно будет, сидя за столом на удобных лавочках», — говорится в сообщении.В областном Комлесхозе также напомнили об ответственности за разжигание огня в лесу на территории Подмосковья. Для физических лиц штраф за нарушение пожарной безопасности составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок от восьми лет.
Читайте также:
Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера
Всю подмосковную лесопожарную технику оснастят датчиками ЭРА-ГЛОНАСС
В Комлесхозе назвали главную причину природных пожаров
Лев Каштанов