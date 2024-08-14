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В Талдомском округе обустроили новое место отдыха на природе

14 августа 2024, 17:31
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Место отдыха благоустроили на территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества в Талдомском городском округе сотрудники местного филиала Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.


«Обустроенное место отдыха находится рядом с дорогой к реликтовому ледниковому озеру Золотая Вешка. Теперь любоваться на воду можно будет, сидя за столом на удобных лавочках», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе также напомнили об ответственности за разжигание огня в лесу на территории Подмосковья. Для физических лиц штраф за нарушение пожарной безопасности составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок от восьми лет.

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Жильцам дома в Кубинке помогли решить проблему с грязной водой
14 августа 2024, 17:58

Фото: iStock / naumoid

Жильцам дома в городке Кубинка-10 Одинцовского городского округа помогли повысить качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Граждане пожаловались в соцсетях на некачественное водоснабжение. По их сообщению, в воде содержались примеси и неоднородные организмы. К решению вопроса подключилось Минчистоты. ​
«Инспекторы ведомства направили ресурсоснабжающей компании «Назарьево» требование промыть сети холодного водоснабжения. Обслуживающая дом управляющая организация ПО «РемЖилСервис» провела проверку. Наличие грязи и неоднородных тел подтвердилось. Под контролем министерства сотрудники УК выполнили промывку лежаков водоснабжения в доме», – рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас качество воды соответствует всем нормам и требованиям. В Минчистоты напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов и придомовой территории жители могут обратится в свою управляющую компанию, а в случае её бездействия – в министерство. Адреса отделов и контакты можно найти на сайте.

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#инспектор
#подмосковье
#московская область
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«Интенсивное насилие»: Психиатр рассказал, как не угробить психику ребенка гаджетами
Психиатр Федорович: интенсивное насилие ребенка происходит через гаджеты
14 августа 2024, 17:36

Фото: iStock/maximkabb

Современный мир невозможно представить без гаджетов и искусственного интеллекта. Дети уже в раннем возрасте обладают навыками пользования различными приложениями и социальными сетями. Ученые из Канады провели исследование и заключили, что использование ребенком устройств в возрасте 3,5 лет провоцирует проявления гнева и истерик.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» согласился с результатами исследования, заявив, что «от гаджетов полезнее не бывает».

«Мало того, что родитель дает ребенку посмотреть мультики, так еще и из детского сада шлют разное в электронные дневники и чаты. Есть ряд врачей, которые говорят, что от гаджетов формируется зависимость, но это все не доказано, потому что зависимость — это химическая составляющая, а не психологическая», — сказал эксперт.

Он объяснил, почему и как гаджеты влияют на психику маленьких детей.

«В три года ребенок — пубертат. У него происходит мощный скачок двигательной и гормональной активности, мощный скачок интеллектуального развития, потому что к этому времени ребенок не просто говорит, а связно взаимодействует, когнитивные функции активно развиваются. Если изначально он был генетически подвержен каким-то изменениям, то интенсивное насилие происходит через видеоряд, где очень много эмоций, где все герои кричат, где картинка меняется очень быстро. Это все служит весьма нагрузочным, а главное — истощающим фактором. Поэтому, если у ребенка изначально были проблемы, но они не проявлялись, то подобным можно этот процесс запустить. Это как таковой триггер», — объяснил специалист.

По мнению психиатра, сейчас такое время, что гаджеты распространены не только, как развлечение, но и как работа или запись на какие-то услуги. Для многих учителей, тьюторов, наставников выгодна удаленная работа, потому что не приходится арендовать офисы.

Психиатр уверен, что детям в маленьком возрасте нельзя давать гаджеты даже на короткое время, а лучше заменить их чем-то полезным и развивающим.
«Гаджеты ведь что-то подменяют. Нужна альтернатива: учебник, можно заниматься творчеством не на экране, а на бумаге, можно и нужно разговаривать с родителями и родственниками, а не с колонками и искусственным интеллектом, откуда часто летит непотребщина. Ребенок должен двигаться, а не сидеть на диване, упершись носом в экран. Чем он активней, тем лучше, потому что спинномозговые сегменты работают. Поэтому здесь вариантов огромное количество если родители готовы уделять своим детям время, а не отдавать заработанные деньги психотерапевтам», — сообщил Александр Федорович.

Детские истерики, по мнению собеседника, не что иное, как раздражительная слабость, которую ребенок демонстрирует от истощения.

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Воробьёв: развязку между Володарским и Каширским шоссе достроят в этом году
14 августа 2024, 17:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе завершат уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший в Ленинский городской округ проверить ход работ.
Сейчас дорожники строят два путепровода, которые войдут в состав развязки – через Каширку и трассу А-105. Также до конца года планируют закончить строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Общая готовность объектов составляет 60%.
«Прошу строителей выполнить все заявленные сроки, о которых мы договорились. Это сложный объект, здесь большое количество коммуникаций, которые нужно переносить. Надеюсь, что в декабре мы разошьем эти два ключевых узла, а затем приступим к реализации следующих этапов», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как напомнил Воробьёв, чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе, два года назад начали его масштабную реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105, то есть подъезда к аэропорту Домодедово, до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного.
«Участок длиной почти 5 км расширим до шести – восьми полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. По завершении всех работ время проезда не превысит 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и сёлах – Петровском, Апаринках, Мисайлове, Орлове, Острове и Молокове, а также в строящихся рядом микрорайонах», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реконструировать Каширское шоссе начали в 2022 году. С учётом сложной транспортной ситуации в мае прошлого года, на три года раньше срока, открыли прямой 500-метровый бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это позволило сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут, а также обеспечило транспортную доступность строящихся лилых комплексов, в том числе «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и «Пойма».

Сейчас в рамках I этапа. идёт строительство разворотной эстакады между Каширкой и А-105 Рабочие уже установили опоры и приступили к устройству земельного полотна. Также продолжается перекладка инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

В рамках II этапа дорожники возводят транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. На путепроводе через Каширку уже завершён монтаж железобетонных балок пролетного строения, а на путепроводе через А-105 продолжается устройство опор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«На данный момент объём выполненных работ – порядка 60-70%. Планируем открыть движение в декабре. На объекте работают 286 человек с увеличением в пиковые дни при необходимости до 400 человек и 70-75 единиц техники», – рассказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.
Всего в Подмосковье ведется строительство 53 дорожных объектов. В этом году планируют запустить движение по 35 из них. Среди самых важных – четыре путепровода МЦД в Аникеевке, Апрелевке, Опалихе и Быковн, М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни и Мытищинская хорда.

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#шоссе
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Химкинские ветеринары спасли редкую летучую мышь
14 августа 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли летучую мышь, относящуюся к виду двухцветный кожан — это самый редкий вид летучих мышей из обитающих в столичном регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Необычное животное принесли на ветстанцию местные жители. Оказалось, что это самец двухцветного кожана и у него сломано крыло. Животному оказали первую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Сейчас маленького пациента направили в Центр реабилитации рукокрылых, там животное будет находиться в комфортных условиях и под наблюдением и опекой высококвалифицированных специалистов-хироптерологов.

В министерстве отметили, что летучих мышей боятся не стоит, напротив, они полезны, как как поедают насекомых. А если такая мышь случайно залетит в дом, то выпроваживать её нужно в перчатках, чтобы не получить укус.

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#минсельхозпрод мо
#помощь
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В Подмосковье начали проводить карьерные консультации для эвакуированных курян
14 августа 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Сотрудники Кадрового центра Московской области проводят консультации в подмосковных пунктах временного размещения для людей, эвакуированных их Курской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Карьерные консультанты областного Центра занятости проводят первичное интервьюирование и рассказывают желающим о возможных вариантах трудоустройства, в том числе на временную работу», — говорится в сообщении.
Такие консультации начали проводить с понедельника, 12 августа. Сейчас они состоялись уже в пяти пунктах временного размещения в городских округах Подольский, Пушкинский, Ступино и Клин. Предложениями о работе заинтересовались 33 эвакуированных, им уже подобрали подходящие вакансии.

В министерстве отметили, что кадровые консультации будут проходить регулярно. А налаженное взаимодействие с работодателями позволит максимально быстро заключать трудовые договоры.

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#эвакуация
#трудоустройство
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
#работа
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Пчеловод в шестом поколении Мыльникова раскрыла малоизвестную особенность вкуса мёда
Подмосковный пчеловод Мыльникова раскрыла малоизвестную особенность вкуса мёда
14 августа 2024, 16:36

Фото: iStock / Rena Lolivier

Каждый год с одного и того же поля пасечники собирают мёд разного вкуса.
Таким наблюдением с «Радио 1» поделилась руководитель личного подсобного хозяйства «Золино», пчеловод в шестом поколении, мама четырёх детей Мария Мыльникова.
«Моя пасека находится на севере Московской области, под Клином. Поэтому я собираю только один вид мёда – разнотравье. Мёда не так много, но зато он очень вкусный. Я – фанат мёда с моего поля. Кстати, хочу отметить: никогда не бывает одинакового мёда в разные годы с одного и того же поля. Всегда вкус разный, потому что каждый год земля даёт разные растения. Например, в прошлом году у меня было поле иван-чая, а в этом году половину поля заняли другие растения», – рассказала пчеловод.
Возможность убедиться в этом Мария предоставляет всем желающим, в том числе покупателям своего мёда.
«У меня есть небольшая коллекция – стараюсь собирать каждый год по баночке мёда. С просветительской целью беру разные баночки и показываю людям, какой разный мёд в разные годы можно собрать с одного и того же поля», – поделилась Мыльникова.
Она добавила, что производит в своём хозяйстве не только мёд, но и прополис, лекарство подмор, а также сама варит крем и делает косметический скраб.

14 августа в России отмечается Медовый Спас, который знаменует начало Успенского поста. Это первый из трёх народно-церковных праздников, именуемых Спасами. В старину в эти дни августа занимались заготовками на зиму из мёда, орехов и яблок, которые несли в церковь для освящения. Считалось, что продукты, заготовленные в дни Спасов, обладают особыми целебными свойствами.

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#фермер
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#подмосковье
#московская область
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IT-эксперт Ермаков объяснил замену художников в мультипликации на ИИ
14 августа 2024, 16:18

Фото: iStock/Rawpixel

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что применение в мультипликации искусственного интеллекта является вполне естественной вещь.
Отмечается, что ИИ со временем сможет выполнять какие-то функции художников и аниматоров.

«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды «объяснять» ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

До этого сообщалось, что из-за ухода Google из России и недоступности многочисленных сервисов компании интерес потребителей к продуктам организации, в том числе и новинкам, оказался в этом году крайне низким.

«Ключевое изменение в линейке Pixel запланировано на следующий год: новый процессор, новый модем. Какой-то прорыв действительно может случиться только в 2025 году вместе с собственным процессором, а не тем, который Google производит на базе Samsung», — прокомментировал в беседе с «Известиями» главный редактор портала Content-Review.com Сергей Половников.

Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.

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#технологии
#профессии
#мультипликация
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Воробьёв: движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше плана
14 августа 2024, 16:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение по первому участку трассы Южно-Лыткаринской автодороги откроют на год раньше, чем было запланировано – в декабре 2024-го.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, и пообщался со строителями.
«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику. Сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, на автодороге будет много мостов и инженерных сооружений.
«Мы сейчас находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что всё делают достойно и быстро. Следующие сложные объекты – тоннель и переход через федеральные трассы. Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и Россети, и Газпром – он старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Протяжённость дороги – 45 км. Строительство началось в августе 2022 года в рамках концессионного соглашения.

Трасса пройдёт от Варшавского шоссе до автодороги М-12 и протянется через пять городских округов Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы и Балашиха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проект строительства поддержал президент. Первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском городском округе планируется ввести досрочно, с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предполагается, что Южно-Лыткаринская автодорога улучшит транспортную доступность для более 2,5 млн автомобилистов Подмосковья и свыше 1 млн москвичей. Снизится нагрузка на МКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе.

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#трасса
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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#строительство
#дороги
#ленинский городской округ
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В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом
14 августа 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, комплекс будет разделён на зоны для детей разных возрастов. В школе будут отдельные блоки для младшеклассников, учеников средних и старших классов, в детсаду — группы для ребят от трёх лет и старше», — говорится в сообщении.
Школьные учебные кабинеты получат индивидуальное оформление — в зависимости от предмета, который там будут преподавать и возраста учеников. Учебное заведение оборудуют по последнему слову техники, включая интерактивные доски, компьютеры и современные проекторы.

В детском саду будут обустроены просторные игровые помещения, физкультурный и музыкальный залы, а также медпункт с кабинетом логопеда.

На прилегающей территории обустроят зоны для спорта, игр и отдыха.

Застройщик возведёт воспитательно-образовательный комплекс за свой счёт — в рамках договора о комплексном развитии территории, а потом передаст в собственность муниципалитету.

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#минжилполитики мо
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