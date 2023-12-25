Подмосковные медработники получат в 2024 году 160 свидетельств на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковным медработникам в следующем году планируют выдать 160 свидетельств на социальную ипотеку. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Приём заявок начнется в январе. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медперсонал – фельдшеры, медсёстры, рентгенлаборанты и акушеры. С полным перечнем специальностей можно ознакомиться по ссылке.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
В Подмосковье реализуются и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте. https://rabota-vrachom.ru/
Читайте также:
После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье
В подмосковные больницы поступили новые рентген-аппараты и маммографы
Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
«Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Он позволяет медицинским специалистам решить жилищный вопрос. За это время мы выдали уже более 1,8 тыс свидетельств на приобретение квартир, а в будущем году планируем предоставить еще 160», – рассказала Стригункова.
В Подмосковье реализуются и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте. https://rabota-vrachom.ru/
Читайте также:
После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье
В подмосковные больницы поступили новые рентген-аппараты и маммографы
Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
Лора Луганская