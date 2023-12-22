После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье после капитального ремонта сегодня открыли сразу 5 медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Обновленные медицинские учреждения были открыты в Кашире, Наро-Фоминске, Истре, Подольске и Жуковском.
Стоит отметить, что на 2024 год уже запланировали модернизацию 120 объектов и капитальный ремонт 30 объектов социальной инфрастурктуры.
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«В этом году обновили более 160 учреждений.<…> Также запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка» - приводим поликлиники к единому стандарту. В прошлом году «перезагрузку» прошли 50 медучреждений, в этом – 100, а также дополнительно - 30 стоматологий. Мы знаем, насколько каждый объект здрава важен и необходим жителям Подмосковья, поэтому стараемся уделять внимание не только новым, но и действующим учреждениям. Наша задача – сделать так, чтобы все поликлиники, амбулатории, стационары соответствовали современным стандартам и ожиданиям людей<…> », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева