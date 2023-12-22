После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье

В России остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в больницах хватит примерно на полгода, однако его можно заменить на препараты азитромицин и кларитромицин, дефицита которых на российском рынке нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Минздрава.