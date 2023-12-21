В подмосковные больницы поступили новые рентген-аппараты и маммографы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Еще 4 новых рентген-аппарата и маммограф заработали в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые рентген-аппараты появились в Сергиево-Посадской больницы. Также рентген-аппарат и маммограф начали работать в Подольской больнице.
Стоит отметить, что в жители Подмосковья могут пройти маммографию по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.
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«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием, в том числе тяжелым. Меняем устаревшие аналоговые аппараты на современные цифровые, а также устанавливаем технику там, где раньше ее не было. Только на этой неделе мы ввели в работу 8 современных рентгеновских аппаратов и 2 маммографа на общую сумму порядка 200 млн рублей», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева