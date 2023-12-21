Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках телемедицинской консультации жители региона могут продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства из дома.
Стоит отметить, что вся информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», где также можно записаться на онлайн-консультацию.
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«В регионе активно развивается сервис телемедицинских консультаций. Специалисты наших медучреждений<…> проводят удаленные консультации пациентов по результатам анализов и обследований, выдают заключения, закрывают больничные листы <…> Кроме того, они могут оформить рецепт на льготные лекарства онлайн. Всего с начала этого года с помощью телемедицинских консультаций было оформлено почти 900 тыс. электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева