Брынцалов сообщил о срочном сборе гуманитарной помощи для Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье оперативно собирают гуманитарную помощь для Курской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Террористической атаке ВСУ подверглась Курская область. Пострадали мирные жители, в том числе дети. Туда уже выехали бригады медицинских специалистов федеральных центров. Сейчас оперативно собираем гуманитарную помощь на базе регионального отделения «Единой России». Как только всё будет готово, отправим её в регион», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он добавил, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва Подмосковье окажет курянам всю необходимую поддержку. В регионе организовано более 400 мест в пунктах временного размещения, куда в ближайшее время будут доставлены дети.
Брынцалов пожелал стойкости мирным жителям и сил военным.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.
Как заявил Воробьёв, Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
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