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Брынцалов сообщил о срочном сборе гуманитарной помощи для Курской области

07 августа 2024, 16:41
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Подмосковье оперативно собирают гуманитарную помощь для Курской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Террористической атаке ВСУ подверглась Курская область. Пострадали мирные жители, в том числе дети. Туда уже выехали бригады медицинских специалистов федеральных центров. Сейчас оперативно собираем гуманитарную помощь на базе регионального отделения «Единой России». Как только всё будет готово, отправим её в регион», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва Подмосковье окажет курянам всю необходимую поддержку. В регионе организовано более 400 мест в пунктах временного размещения, куда в ближайшее время будут доставлены дети.



Брынцалов пожелал стойкости мирным жителям и сил военным.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.

Как заявил Воробьёв, Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

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#андрей воробьёв
Алаудинов оценил шансы ВСУ для захвата Курской области
Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС
07 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Olena_Z

У ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Курскую область. Так считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, оборона ВСУ посыпалась, и Украина понимает, что остановить продвижение ВС РФ уже не получится.

«Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал Алаудинов.

Он уверен, что даже те, кто сейчас пошел в наступление в Курской области, понимают, что у них нет шансов на серьезные успехи, заключил командир спецназа «Ахмат».

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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#всу
#вс рф
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Стало известно, что произошло с путями снабжения ВСУ
Forbes: пути снабжения ВСУ покрыты российскими минами
07 августа 2024, 16:51

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Пути снабжения Вооруженных сил Украины покрыты российскими минами, передает Forbes.
Согласно информации источника, покрытие дорог противотанковыми минами делает их непроходимыми без кропотливого разминирования. Уточняется, что линии снабжения играют важнейшую роль в украинском противостоянии, поэтому тактика военных ВС РФ может значительно повлиять на ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Посол Мирошник назвал Украину загнанным шакалом
Посол Мирошник: Украина из-за неудач на поле боя является загнанным шакалом
07 августа 2024, 15:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина представляет собой «‎загнанного шакала». Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени «загнанный шакал», который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — пояснил Мирошник.

По его словам, Киев поджимают с разных сторон на тему выхода на переговоры, поэтому сейчас Украина будет искать различные возможности для провокаций.

Он добавил, что в классическом варианте военных действий Украина проигрывает, поэтому они будут искать любые лазейки, через которые попытаются воздействовать на общественное сознание.

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения.

Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Известны новые подробности атаки Суджи со стороны ВСУ
Житель Суджи: боевики ВСУ били по городу при помощи минометов и РСЗО «Град»
07 августа 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ били по Судже в Курской области при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и минометов.
Об этом сообщает RT, со ссылкой на жителя Евгения. По его словам, украинские неонацисты первый раз наносили удары по городу в течение всего дня. Собеседник уточнил, что они с семьей находились дома, обстрелы были настолько плотными, что выйти было попросту невозможно. Мужчина хочет вернуться, чтобы собрать вещи.

По заявлению президента России Владимира Путина, Киев совершил очередную провокацию на приграничье под Курском. На данный момент ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ уничтожают украинских радикалов.

Противник сделал попытку прорвать российскую оборону в минувший вторник, 6 августа.

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От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой

«‎Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области
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#новости
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От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
Командир штурмовиков «Борода» рассказал, как попал в зону СВО
07 августа 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Olena_Z

С начала СВО на Украине число тех, кто добровольно желает встать на защиту Родины кратно растет. На передовой есть возможность не только проявить себя в бою, дать отпор врагу, но и сделать военную карьеру. Однажды отправившись на фронт во время отпуска, железнодорожник по профессии решил сделать защиту страны – делом всей своей жизни.
Службу боец с позывным «Борода» начал обыкновенным рядовым штурмовиком, но за год успел себя показать. Однако важно отметить, что все начинается с детства.

«У отца мечта была, чтобы мы с братом военными стали. В военное училище не получилось поступить. Ну вот здесь себя показываю», — начал повествование военный на видео от Минобороны РФ.

И вот контракт уже подписан, а успешный штурм позиций противника приносит военнослужащему медаль «За Храбрость».

«Брали лесополосу, заезжали на технике. Враг применил минометы, дроны-камикадзе. В общей сложности вывели порядка 60 человек из той мясорубки. И вывел одного бойца «трехсотого» (раненого), который был посечен очень сильно. У него конечности были посечены. За это и наградили», — рассказал «Борода».

Теперь же он делится опытом с молодыми бойцами, обучая их всем премудростям военного дела, стрельбе, скрытому передвижению по лесу, основам боя, в том числе, в городе. Кроме того, подопечные «Бороды» учатся штурмовать опорники и обороняться, бороться с дронами, изучают инженерно-саперную подготовку.

Пока бойцы ВС РФ на передовой, государство обеспечивает их детей бюджетным обучением в лучших вузах РФ, выделяются специальные квоты.

«Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний», — сообщили в оборонном ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Количество желающих служить по контракту растет. Военнослужащим производят единовременные выплаты и обеспечивают льготами. Государство способно охранить армию, также, как и армия способна охранить государство.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: 7 495 990 7777

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#дети
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«‎Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области
Сенатор Джабаров: боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, пощады не будет
07 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что события в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он сравнил нападение «бандитов» из Вооруженных сил Украины на больницу города Суджа с захватом заложников в Буденновске.

Джабаров отметил, что басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области «убивают ни в чем не повинных мирных граждан». Парламентарий резюмировал, что «‎пощады украинским террористам не будет».

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет вбрасывать много фейков. Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.

Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию
07 августа 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.
Глава российского государства отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Президент добавил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.

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ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи
ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации из Суджи
07 августа 2024, 14:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, их тела до сих пор не могут забрать из-за напряжённой ситуации в населенном пункте. Уточняется, что самые ожесточенные бои идут возле села Гончаровка.

Всего с момента начала атаки ВСУ на Курскую область погибло 6 мирных жителей.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.

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#операция
#видео
#всу
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#курская область
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Путин лично контролирует обстановку в Курской области
07 августа 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — сообщил Смирнов.

Он также отметил, что с обстреливаемых территорий за сутки выехали несколько тысяч человек. Для них подготовлены пункты временного размещения. Здесь есть все необходимое. Также с людьми работают психологи.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области.

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