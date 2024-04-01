Подмосковные молодые семьи теперь могут вступить в программу обеспечения жильём онлайн

Фото: пресс-служба Минжиополитики МО
Стать участником программы «Обеспечение жильем молодых семей» Подмосковье теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минжиополитики Московской области. На портале государственных и муниципальных услуг региона запущена комплексная услуга «Молодая семья».
Молодые семьи смогут подать заявление на участие в программе без посещения МФЦ и администрации в любое удобное время круглосуточно.
Для этого надо зайти на региональный портал, авторизироваться в системе и выбрать услугу «Обеспечение жильем молодых семей». Далее следует выбрать городской округ, в который будет подано заявление.
Перед подачей заявления необходимо ознакомится с требованиями к семьям, перечнем обязательных документов, причинами отказа в приёме заявления.
Потом нужно выбрать цель обращения – обеспечение жильём молодых семей, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить заявление.
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Для этого надо зайти на региональный портал, авторизироваться в системе и выбрать услугу «Обеспечение жильем молодых семей». Далее следует выбрать городской округ, в который будет подано заявление.
Потом нужно выбрать цель обращения – обеспечение жильём молодых семей, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить заявление.
«Скачиваете заявление, подписываете, сканируете и добавляете файл в раздел «Запрос». Перед отправкой заявления проверяете на вкладке – предпросмотр. Отправляете. Информация о статусе рассмотрения заявления отображается в личном кабинете», – уточнили в пресс-службе.Там уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.
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Лора Луганская