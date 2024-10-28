Подмосковные коммунальщики получили ещё более 50 единиц новой техники

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
53 новых трактора отправились в 21 муниципалитет Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Передача ключей от спецтранспорта прошла в городском округе Домодедово. Технику вручили представители Минчистоты. 53 трактора отправились в Истру, Коломну, Солнечногорск, Ступино и ещ1 17 муниципалитетов. Самый большой объем техники поступил в Красногорск и Пушкинский городской округ. «Наращивание автопарка позволит коммунальщикам быстро и качественно справлять со своими задачами зимой. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам. В середине октября мы передали 30 ГАЗелей и 56 мини-погрузчиков, а на прошлой неделе – свыше 60 экскаваторов-погрузчиков. Нам предстоит ещё выдать ломовозы и самосвалы. Всю работу планируем завершить в начале ноября», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как отметили в ведомстве, все модели оснащены навесным оборудованием. Это позволит незамедлительно приступить к расчистке проездов, общественных пространств и дворов от снега.
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Лора Луганская