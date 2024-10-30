Подмосковным коммунальщикам передали ключи от 72 самосвалов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Специалисты коммунальных служб муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья в преддверии зимы получили ключи от самосвалов. Всего Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 72 единицы этой техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вручение прошло в городском округе Химки. Оттуда техника отправилась в 16 городских округов – Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Истра, Кашира, Коломна, Котельники, Краснознаменск, Ленинский и Лобня.
Как отметили в Минчистоты, технический парк Подмосковья пополнятся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».
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«В отличие от прошлого года, сейчас мы сделали упор на закупку универсальных единиц техники. Это самосвалы, экскаваторы-погрузчики, тракторы и средства малой механизации. Закупленный транспорт упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, технический парк Подмосковья пополнятся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».
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Лора Луганская