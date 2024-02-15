Подмосковные мусоровозы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
На усиленный режим работы перевела сотрудников компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами, обслуживающий 12 городских округов на востоке Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Всего в сборе твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Ногинского кластера задействовано более 168 единиц техники по вывозу мусора, кроме того, подготовлены резервы», — отмечается в сообщении.Жителям также напомнили, что нельзя оставлять машины так, чтобы они мешали проезду мусоровозов. Во время снегопадов эта проблема становится ещё актуальнее.
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