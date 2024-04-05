Подмосковные памятники приведут в порядок ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Подмосковье ко Дню Победы приведут в порядок более 3 тысяч памятников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В регионе насчитывается 3 015 подобных объектов. Некоторые знамениты на весь мир, другие – совсем маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах проведут необходимые работы по подготовке к 9 Мая», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Места, посвящённые военным сражениям, и прилегающие к ним территории приведут в порядок, отремонтируют. Памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят. Там, где это потребуется, планируют отремонтировать освещение.
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Лора Луганская