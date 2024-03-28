В Балашихе благоустроят сквер Семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Сквер Семьи, любви и верности, расположенный на улице Батицкого в микрорайоне Заря городского округа Балашиха благоустроят в текущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В рамках работ по благоустройству в сквере создадут новые входные группы, обустроят комфортные зоны отдыха и установят теневые навесы. Кроме того, планируется обновить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны и провести дополнительное озеленение», — говорится в сообщении.Общая площадь благоустраиваемой территории составит 1,3 гектара. Все работы должны быть завершены до конца августа текущего года.
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Лев Каштанов